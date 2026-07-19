La ceremonia de clausura inicia la cuenta atrás para la final del Mundial

Post Malone, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams y Tom Cruise: la ceremonia de clausura del Mundial de fútbol arrancó este domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford, para levantar el telón de la final entre España y Argentina.

Este primer acto, que empezó a las 13H30 locales (17H30 GMT), una hora y media antes del pitido inicial del partido, promete "celebrar el inolvidable recorrido vivido a través de los tres países anfitriones y las ciudades ciudades-sede del torneo".

El césped fue cubierto con una bandera que representaba los principales monumentos de Nueva York, entre ellos la Estatua de la Libertad.

Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger, intérpretes del himno oficial "Desire", y el rapero Post Malone estaban entre los grandes nombres de esta ceremonia.

El streamer estadounidense IShowSpeed, que tiene 160 millones de abonados, estaba igualmente invitado, mientras que la elegida para entonar el himno estadounidense fue la cantante y actriz oscarizada Jennifer Hudson.

El actor Tom Cruise es otro de los nombres anunciados para la ceremonia, dos años después de haber descendido durante el techo en una escena propia de un especialista de acción, durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos, en el paso simbólico del testigo de París 2024 a Los Ángeles 2028.

Esta ceremonia tiene lugar en un estadio cuyo acceso tenía fuertes medidas de seguridad y donde se espera la presencia del presidente Donald Trump.