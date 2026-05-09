La argentina Sierra se despide de Roma tras poner contra las cuerdas a Gauff

La estadounidense Coco Gauff, número 4 del mundo y coronada en Roland Garros el año pasado, sufrió este sábado para meterse en los octavos de final del WTA 1000 de Roma, al derrotar a la argentina Solana Sierra, 72ª del ranking WTA, por 5-7, 6-0 y 6-4.

Gauff, finalista el año pasado sobre la tierra batida romana, iba 3-0 abajo en el set decisivo y reaccionó encadenando cinco juegos seguidos para colocarse 5-3.

Luego sirvió para ganar el partido, pero perdió su servicio antes de imponerse al resto tras 2 horas y 11 minutos de juego.

En la próxima ronda se enfrentará a una compatriota, ya sea Taylor Townsend (96ª), procedente de la fase previa, o Iva Jovic (17ª).

Gauff, de 22 años, está teniendo dificultades para recuperar sus sensaciones en tierra batida esta temporada: tras sus eliminaciones en cuartos de final en Stuttgart y en octavos en Madrid, presenta en esta superficie un balance discreto de cinco victorias y dos derrotas.

El torneo de Roma perdió por otra parte a su actual campeona, la italiana Jasmine Paolini, octava del mundo, que perdió 4-6, 7-6 (7/5) y 6-3 ante la belga Elise Mertens (22ª).