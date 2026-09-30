La antorcha olímpica de Los Ángeles 2028 recorrerá los 50 estados de EEUU

El relevo de la antorcha de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 recorrerá por primera vez los 50 estados de Estados Unidos, comenzando por Georgia, anunciaron los organizadores este martes.

El recorrido comenzará en Atlanta, la última ciudad estadounidense en acoger unas justas de verano, en 1996. Culminará en California.

Hace tres décadas, la antorcha visitó 42 estados y, en un momento memorable, viajó al espacio a bordo del transbordador espacial Columbia. Para los Juegos de Los Ángeles 1984, el relevo recorrió 33 estados.

"Todos los Juegos Olímpicos comienzan con una sola llama, y llevar esa llama hasta Los Ángeles es un honor y un privilegio que compartiremos con todos los rincones del país", dijo el presidente de LA28, Casey Wasserman.

Los detalles completos del recorrido, que comenzará en la primavera estadounidense de 2028, aún se están planificando y se darán a conocer el año que viene.

Como es tradición, la antorcha olímpica se encenderá primero en Olimpia, Grecia, cuna de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad.

Luego se transportará en avión a Atlanta, antes de iniciar su épico recorrido por Estados Unidos hasta llegar a la ceremonia de inauguración de Los Ángeles 2028.

Los próximos Juegos Olímpicos se celebrarán del 14 al 30 de julio de 2028.