La actividad deportiva nacional regresa potente

REDACCIÓN | El deporte panameño se levanta ante la adversidad y varias organizaciones han anunciado la continuación de sus actividades, algunas de éstas que habían sido suspendidas, pero ahora se retoman, tras el sismo registrado el pasado 9 de octubre y sus réplicas que todavía siguen vigentes.

En ese sentido, la Liga Panameña de Fútbol indicó que su jornada 12, que debía jugarse el pasado fin de semana, con seis partidos, empezará el 16 de octubre y finalizará el lunes 19.

La Liga Nacional de Futsal se reactivó en su Jornada 2 reprogramada, con los enfrentamientos correspondientes a las Zonas 1, 2 y 3, desde ayer, y siguen hoy.

La que también tuvo actividad ayer fue la Liga Provincial de Futsal Femenino de San Miguelito, y se espera que hoy se complete su Jornada 2. En tanto, la Liga Provincial de Fútbol Playa Masculino de San Miguelito tendrá su primera jornada el próximo 17 de octubre, en la cancha de arena de la Ciudad deportiva Irving Saladino, en Ciudad de Panamá.

Por su parte, la Federación de Ciclismo de Panamá mantiene en su agenda la realización de la Vuelta Máster a Chiriquí, del 23 al 25 de octubre.

El evento tendrá salida en Orilla del Río, en el distrito de Alanje. La lucha libre de la GWE, que no paró, tendrá el evento ‘Noche de Venganza’, el próximo sábado y domingo, en el local 66, arriba de Papa John’s, en Plaza Costa Sur, en Ciudad de Panamá.

En cuanto al ‘running’, sigue en pie la celebración de la Carrera 5K Farmacia El Javillo, el 18 de octubre, desde las 6:00 p.m. saliendo de la Plaza de las Banderas, Cinta Costera, Ciudad de Panamá.

Esto, solo por mencionar algunos ejemplos de ligas organizadas que ya están retomando su camino competitivo programado.