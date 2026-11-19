Kozo Tashima, aspirante a presidir la FIFA, empezó a jugar al fútbol por primera vez después de ver los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 y, desde entonces, ha dedicado su vida a impulsar el crecimiento del deporte en Japón.

A sus 68 años, la Federación Japonesa de Fútbol (JFA) presentó formalmente su candidatura a liderar la Federación Internacional mediante una carta de recomendación, para sumarle a una carrera en la que ya estaban el italo-suizo Gianni Infantino, actual presidente, y el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo.

Tashima ha sido futbolista, entrenador y dirigente deportivo, y tiene fama de ser una persona fiable.

Rara vez aparece en los titulares, y una de las pocas veces que lo hizo fuera de las páginas deportivas fue cuando se convirtió en una de las primeras figuras públicas de Japón en contraer el coronavirus en marzo de 2020.

Pasó un tiempo estudiando en la Universidad Alemana del Deporte de Colonia y sostiene que la experiencia cambió la manera en que ve el propósito del deporte en la sociedad.

Afirma que su decisión de presentarse a la presidencia de la FIFA se basa en la convicción de que "en esta era de negocios y dinero, el deporte debe defender firmemente su integridad" y quiere llevar a la sede de la organización en Zurich "el estricto sentido de la ética" que cree que caracteriza a su país.

- Formación alemana -

"Siento que esto es una prueba de si la FIFA tiene la capacidad de purificarse", sentenció.

Tashima nació en el sur de Kumamoto y llevó a su equipo al título en el prestigioso campeonato nacional de secundaria de Japón, del que fue capitán.

Como no había fútbol profesional en el país en ese momento, tenía la ambición de convertirse en profesor de educación física y se matriculó en una universidad, donde fue convocado para jugar con la selección absoluta de Japón.

Se unió a un club de la liga amateur de Japón después de graduarse, pero pronto se retiró como jugador y se fue a Alemania para estudiar y convertirse en entrenador.

Describió su "profundo impacto" ante la superior habilidad de los jugadores y la manera en que allí se concebía el fútbol.

"Ya en 1980, el entrenamiento en Alemania era sumamente científico y sistemático", dijo. "Todo parecía pertenecer a un mundo distinto al de Japón, y para mí fue un gran choque cultural", afirmó.

- Una destitución arriesgada -

Tashima regresó a casa decidido a usar lo que había aprendido en Alemania y ayudar a desarrollar el fútbol japonés.

Entrenó a un equipo universitario antes de incorporarse a la Asociación Japonesa de Fútbol (JFA), donde trabajó en programas de desarrollo y dirigió a las selecciones nacionales del país en varias categorías juveniles.

Ascendió en la jerarquía de la JFA y fue elegido presidente en 2016, mientras también formaba parte del comité ejecutivo de la Confederación Asiática de Fútbol y del Consejo de la FIFA.

En su mandato como jefe de la JFA destituyó al seleccionador de Japón, Vahid Halilhodzic, dos meses antes del Mundial de 2018 en Rusia.

Halilhodzic, que era impopular entre los jugadores, fue sustituido por Akira Nishino, y Japón alcanzó los octavos de final, donde fue eliminado por Bélgica.

"Algunas personas me dijeron que yo no había sido quien contrató a Halilhodzic, así que no sería culpa mía si el equipo perdía", dijo Tashima. "Pero como presidente, toda la responsabilidad recaía en mí".

- Presidente de honor -

Tashima dejó el cargo de jefe de la JFA en 2024 y fue nombrado presidente honorario.

Afirmó que había decidido presentarse a la presidencia de la FIFA para "contribuir al mayor desarrollo del fútbol mundial". Tashima dijo que le preocupó la sorprendente decisión de la FIFA de levantar una sanción al jugador estadounidense Folarin Balogun en el Mundial de este año, tras una intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Tashima, que cuenta con el respaldo de la JFA, afirmó que su candidatura a la presidencia "no tiene que ver con ganar o perder".

"Lo que importa es compartir con el mundo la integridad que el fútbol japonés ha construido a lo largo de los años", sentenció.