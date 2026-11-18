El entrenador del Bayern Munich, Vincent Kompany, de baja médica en las últimas semanas, estará el viernes en el banquillo ante el Colonia en la 10ª jornada de la Bundesliga, dio a entender el club bávaro este miércoles.

Casi un mes después de la hospitalización del técnico belga de 40 años y de las pruebas médicas que revelaron una meningitis, el líder de la liga alemana anunció que Kompany estará el jueves en la conferencia de prensa de la víspera del partido y ello hace pensar que estará igualmente dirigiendo a sus pupilos un día después en el Allianz Arena.

Kompany había regresado ya al centro de entrenamiento del club la pasada semana, aunque sin estar plenamente recuperado.

El pasado 23 de octubre se desplomó mientras seguía un entrenamiento y pasó cinco días en el hospital.

El director deportivo del club, Max Eberl, anunció después que se trataba de una meningitis y que Kompany estaría de baja varias semanas.

Durante su ausencia, ha sido su adjunto, Aaron Danks, el encargado de dirigir al equipo y en ese tiempo el balance ha sido de cuatro triunfos y un empate.

El partido contra el Colonia en la liga alemana ha sido adelantado al viernes para dar más tiempo al Bayern para preparar su siguiente duelo, el martes en el campo del equipo francés Lille, en la quinta jornada de la Liga de Campeones europea.