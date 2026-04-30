Knicks eliminan a Hawks con una descomunal paliza de 51 puntos

Los New York Knicks superaron este jueves la primera ronda de los playoffs de la NBA al aniquilar 140-89 a domicilio a los Atlanta Hawks, bordeando la mayor paliza en la historia de las eliminatorias.

El equipo neoyorquino, que avanzó por un global de 4-2, se quedó a sólo siete puntos de lograr la mayor ventaja en un juego de playoffs, que sigue siendo de 58 tantos.

Los Knicks sí fijaron un nuevo récord para una primera mitad de un partido de playoffs, con una ventaja de 47 puntos (83-36).

A la vuelta del vestuario, los Knicks llegaron a colocarse a una distancia máxima de 61 puntos (101-40) con cuatro minutos jugados del tercer cuarto.

Completamente humillados ante su público del State Farm Arena, los Hawks contuvieron a duras penas la avalancha visitante para evitar la peor derrota en unas eliminatorias.

OG Anunoby, alero de los Knicks, fue el máximo anotador del juego con 29 puntos, 26 de ellos en una frenética primera mitad, mientras su compañero Karl-Anthony Towns logró un triple doble de 12 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias.

Los Knicks, que persiguen sus primeras Finales desde 1999, jugarán la semifinal de la Conferencia Este por cuarto año consecutivo.

Su rival saldrá de la eliminatoria entre los Philadelphia 76ers y los Boston Celtics, que dominan por 3-2 y este jueves tenían también la posibilidad de certificar la clasificación.