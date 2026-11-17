Kimi Antonelli, coronado campeón del mundo de Fórmula 1 a sus 20 años, ya destacó por su precocidad y su talento en su época en el karting, de 2018 a 2021, bajo la supervisión de Dino Chiesa, uno de los mentores del joven italiano.

En el mundo del karting todos conocen a Dino Chiesa. También en el mundo aún más exclusivo la Fórmula 1.

Con su escudería Kart Republic y desde Due Carrare, una localidad de 9.000 habitantes no lejos de Padua, el locuaz sexagenario ha participado en el viaje hacia la cumbre de la F1 de tres campeones del mundo: Nico Rosberg, coronado en 2016, Lewis Hamilton, con siete títulos mundiales en su haber, y Kimi Antonelli, primer italiano campeón de la categoría reina desde Alberto Ascari en 1953.

En el inevitable juego de comparaciones con Rosberg y Hamilton, Chiesa ve a Antonelli como "un poco mezcla de ambos".

"Quizá se parezca más a Lewis en términos de velocidad y talento, pero también tiene la velocidad y la sangre fría de Nico", precisa.

El patrón de la escudería Kart Republic no se ha sorprendido por el año 2026 casi perfecto de su antiguo alumno, nuevo rey de la F1 ya en su segunda temporada al volante de un Mercedes, con nueve victorias en Grandes Premios.

- "No es una sorpresa" -

Sin querer parecer pretencioso, Chiesa sabía de las extraordinarias cualidades que han llevado a la cima en tiempo récord a su pupilo.

"Si miramos su carrera desde el principio, siempre ha ganado mucho y muy pronto, no es ninguna sorpresa. Es incluso lógico", dice.

Chiesa no recuerda exactamente su primer encuentro, pero la impresión que le causó aquel chaval de once años, detectado por el francés Gwen Lagrue, responsable de la cantera de jóvenes pilotos de Mercedes, sí la tiene muy clara.

"Todavía corría en mini-kart, parecía bastante espabilado, pero en mini-kart no se ve realmente si el chaval puede ser un supertalento. Ahí se debe tener el sentido de las trayectorias, pero se utilizan poco los frenos. Cuando le hicimos probar un kart de verdad, fue inmediatamente muy, muy rápido", recuerda.

Esa primera impresión de estar ante alguien muy especial se confirmó muy pronto: Antonelli gana, rápido y mucho, hasta su primer título europeo en 2020, reeditado en 2021, porque "todavía no podía pasar a los coches".

- La mecánica antes que TikTok -

Durante su segunda temporada, Dino Chiesa lo inscribe "casi por diversión" en tres carreras en categoría senior frente a "pilotos que tienen 25-30 años y quince años de experiencia en kart".

"Marcó el mejor tiempo en el Campeonato de Europa y luego en el Mundial. No ganó la carrera porque le faltaba experiencia, pero es como llegar a la Fórmula 1 y hacer la pole position", explica Chiesa.

Antonelli también le marcó "por su gran pasión por todo lo relacionado con el deporte del motor".

"No era el chaval que cogía el teléfono para ir a TikTok cuando terminaba los entrenamientos libres o una carrera. Quería entender las cosas de inmediato, hablar con el mecánico: '¿Para qué sirve este reglaje? ¿Por qué hacemos esto?'".

Otro as en la manga de Antonelli, su padre Marco, también jefe de una escudería: "Nunca fue el padre italiano, demasiado protector, que se entromete".

"Si ganaba con 50 metros de ventaja, lo primero que le decía era: 'Has fallado en cuatro curvas, podías haber ganado con 100 metros'".

Tras el karting, Antonelli prosiguió su fulgurante ascenso en monoplazas con la escudería Prema, situada no lejos de Due Carrare, antes de debutar en F1 a los 18 años.

¿Hasta dónde puede llegar? "En teoría puede seguir en Fórmula 1 quince años más. No creo que se vaya a parar en un título de campeón del mundo. Quizá gane cuatro, cinco o diez", se entusiasma Dino Chiesa.