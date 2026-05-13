Keys cree que "muchos jugadores" estarían dispuestos a boicotear los Grand Slams

De paso por París para disputar el Trofeo Clarins, un torneo del circuito secundario, la estadounidense Madison Keys (ex nº 5 mundial, actual 19º) asegura en una entrevista con la AFP que "muchos jugadores" estarían dispuestos a boicotear los Grand Slams como medida de presión para lograr mejores condiciones.

Mientras que los mejores jugadores de los circuitos ATP y WTA reclaman desde hace más de un año una mayor parte de los ingresos de los Grand Slams, y que la número uno mundial, Aryna Sabalenka se ha declarado recientemente dispuesta a boicotearlos, la ganadora del Abierto de Australia 2025 considera que un eventual boicot es "una de esas cosas de las que se habla hasta que termina sucediendo".

Pregunta: ¿Por qué participa en un torneo secundario?

Respuesta: "Me puse enferma en Madrid y no pude jugar, luego no disputé tantos partidos como me habría gustado en Roma (eliminada en tercera ronda). Quería encadenar más partidos en tierra batida, ¡estaba cansada de entrenar! Sentía que estaba en una buena dinámica después del torneo de Charleston (a principios de abril), pero estos dos últimos meses han sido de altibajos. Así que (el WTA 125 de París) es una muy buena oportunidad para afinar mi preparación, no solo para Roland Garros sino también para el resto de la temporada".

P: Con diez títulos conquistados mayoritariamente en pista dura o hierba, ¿disfruta aun así jugando en tierra batida?

R: "Cuando empecé a jugar en esta superficie, no me gustaba: es lenta, los puntos son un poco más largos. Pero al ir envejeciendo, poco a poco empecé a apreciar la manera diferente de jugar en esta superficie. Y además he tenido algunos éxitos en tierra batida (título en Estrasburgo en 2024, final en Roma en 2016). Empezaron a decirme que era una buena jugadora de tierra batida, así que acabo creyéndomelo yo misma un poco más (risas)".

P: ¿Qué opciones se concede en Roland Garros, donde alcanzó las semifinales en 2018?

R: "Cuando tengo confianza en mi tenis, siempre tengo muy buenas opciones. Es en parte por esa razón que juego aquí (en el WTA 125 de París), quiero seguir dándome las mejores oportunidades de luchar para ganar otro torneo de Grand Slam. Se trata primero de reencontrar mi juego, confiar en mí misma y darlo todo. Si lo consigo, me doy muy buenas opciones (para Roland Garros)".

P: ¿Estaría dispuesta, como Aryna Sabalenka, a boicotear los torneos mayores si no atendieran las demandas de los jugadores?

R: "Creo que es muy importante que los jugadores tengan más voz en el momento en que se toman las grandes decisiones que les conciernen. Desde hace muchos años, los jugadores intentan sentarse a la mesa y mantener una conversación (con los organizadores de los Grand Slams). No ha resultado gran cosa. Ahora un gran número de jugadores se han unido y han llegado a un acuerdo sobre que, si eso (un boicot) es lo que hace falta, entonces boicotearemos. Espero que no lleguemos a ese punto. Pero es fantástico ver a tantos jugadores, en particular a los más jóvenes, tan dispuestos a luchar por el conjunto de los jugadores".

P: Entonces, ¿el boicot es más una amenaza en esta fase que un proyecto concreto?

R: "Creo que es una de esas cosas de las que se habla hasta que termina sucediendo. Yo también estoy dispuesta (a boicotear). Y tengo la sensación de que es algo que muchos jugadores están dispuestos a hacer. Ver a tanta gente preparada para llegar tan lejos en nombre de todos los jugadores, me parece inspirador".

P: ¿Hasta qué punto está usted personalmente implicada en las discusiones con los Grand Slams?

R: "He formado parte del Consejo de Jugadoras (de la WTA) durante muchos años, así que he estado muy implicada durante mucho tiempo. Desde hace un año, estoy un poco menos implicada. Pero tenemos a muchos jugadores jóvenes que están liderando la lucha y haciendo un trabajo formidable. Estoy encantada de apoyarlos".