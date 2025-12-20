Kazu Miura, de 58 años, jugará en la tercera división japonesa (prensa)

El incombustible delantero japonés de 58 años Kazuyoshi Miura se unirá a un equipo de la tercera división nipona para comenzar su 41ª temporada como futbolista profesional, informaron los medios locales el domingo.

Miura, conocido como King Kazu, se unirá al Fukushima United cedido por un año, tras jugar la temporada pasada en el Atlético Suzuka, de la cuarta división japonesa.

El fichaje aún no es oficial, pero los recientes movimientos de Miura suelen anunciarse a las 11H11 de la mañana del 11 de enero, en un guiño a su número de camiseta.

El exinternacional japonés cumplirá 59 años en febrero.

Disputó siete partidos la temporada pasada con el Suzuka, que descendió a las ligas regionales japonesas tras terminar penúltimo en la tabla y perder la eliminatoria de descenso.

Miura debutó como profesional en 1986 con el Santos de Brasil y también ha jugado en equipos de Italia, Croacia, Australia y Portugal.

Contribuyó a popularizar el fútbol en Japón con el lanzamiento de la liga profesional J League en 1993.

Debutó con la selección japonesa en 1990, pero, curiosamente, no fue convocado para la primera participación de Japón en un Mundial, en Francia 1998, a pesar de haber marcado 55 goles en 89 partidos con la selección.