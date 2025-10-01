Deportes

Karate para potenciarte

La Academia Shinsei Karate Do llegó para formar a los más chicos para que exploten su talento en artes marciales

Cortesía | Alumnos de la Academia Shinsei Karate Do, ubicada en Colón.
Cortesía | Participación en el Campeonato Centroamericano y del Caribe.
ML | Atleta Sophia Villamonte.
Cortesía | Atletas de la academia en los Juegos Intercolegiales del MEDUCA.
Redacción
01 de octubre de 2025

La Academia Shinsei Karate Do nació con el propósito de ir más allá de enseñar karate. Así lo afirma su propietaria Katerine Villamonte.

“Para nosotros, el tatami es un espacio donde se forman atletas, pero también seres humanos más sanos y disciplinados. Como estudiante de nutrición, uno de mis principales objetivos ha sido que cada niño de nuestra academia entienda la importancia de la salud preventiva, la buena alimentación y el ejercicio físico desde temprana edad”, indicó Villamonte.

“Nuestra academia no es solo un lugar para entrenar; es un espacio integral donde combinamos deporte y salud. Contamos con un equipo que incluye nutricionista, fisioterapeuta, pediatra y psicólogo, de manera que cada atleta pueda desarrollarse de forma completa”, añadió.

Con el lema “Disciplina, respeto y constancia”, la academia, ubicada en la Ciudad de Colón, aspira a constituir deportistas, especialmente colonenses, que puedan representar a la República de Panamá en competencias internacionales, y que esos atletas formen parte de la selección nacional de karate. Desde este dojo consideran que el karate en Panamá está creciendo y cada vez hay más niños y jóvenes practicándolo.

“Para que siga desarrollándose, necesitamos mayor visibilidad, y apoyo institucional a atletas y academias. Con el impulso adecuado, el karate puede convertirse en una de las disciplinas más fuertes del país y seguir formando niños y jóvenes con disciplina y valores”.

En ese sentido, la información sobre sus clases prefieren conversarlas personalmente con los clientes, ofreciendo planes integrales enfocados en manejo de conducta y nutrición.

2022
para el mes de mayo se fundó esta academia de karate en Panamá.
Sus atletas destacados

ml | Entre los atletas destacados que ha formado la academia tenemos a: Sophia Villamonte, actual #1 en el ranking nacional en la categoría-35kg U-12. Ella ya es parte de la selección nacional de karate de Panamá.

También cuentan con Pablo Ramos, quien ocupa el puesto #1 en su ranking (categoría +45kg U-12) y está próximo a convertirse en selección nacional a finales de este año. Otros como Ricardo Sterling, Daniel de La Hoz y Gianna Adames han sobresalido. Además, tienen seis atletas que integran la selección provincial de Colón, representando con orgullo a la academia y a la provincia.

Datos

La academia está en Sabanitas centro, Berasplaza, Ciudad de Colón, provincia de Colón.

Tienen distintos tipos de clases, en varios días. Más detalles al celular: 6237-3884.

Incentivan la buena alimentación y el ejercicio físico desde temprana edad.

Entre los objetivos están que más niños lleguen a representar a Panamá y cumplan sus sueños en el tatami.
