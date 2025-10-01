$!Karate para potenciarte

La Academia Shinsei Karate Do nació con el propósito de ir más allá de enseñar karate. Así lo afirma su propietaria Katerine Villamonte.

“Para nosotros, el tatami es un espacio donde se forman atletas, pero también seres humanos más sanos y disciplinados. Como estudiante de nutrición, uno de mis principales objetivos ha sido que cada niño de nuestra academia entienda la importancia de la salud preventiva, la buena alimentación y el ejercicio físico desde temprana edad”, indicó Villamonte.

“Nuestra academia no es solo un lugar para entrenar; es un espacio integral donde combinamos deporte y salud. Contamos con un equipo que incluye nutricionista, fisioterapeuta, pediatra y psicólogo, de manera que cada atleta pueda desarrollarse de forma completa”, añadió.

Con el lema “Disciplina, respeto y constancia”, la academia, ubicada en la Ciudad de Colón, aspira a constituir deportistas, especialmente colonenses, que puedan representar a la República de Panamá en competencias internacionales, y que esos atletas formen parte de la selección nacional de karate. Desde este dojo consideran que el karate en Panamá está creciendo y cada vez hay más niños y jóvenes practicándolo.

“Para que siga desarrollándose, necesitamos mayor visibilidad, y apoyo institucional a atletas y academias. Con el impulso adecuado, el karate puede convertirse en una de las disciplinas más fuertes del país y seguir formando niños y jóvenes con disciplina y valores”.

En ese sentido, la información sobre sus clases prefieren conversarlas personalmente con los clientes, ofreciendo planes integrales enfocados en manejo de conducta y nutrición.