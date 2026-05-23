Kane da la Copa al Bayern y sella su reinado absoluto en Alemania

El Bayern de Munich cerró su temporada con pleno de títulos en Alemania al levantar la Copa con una victoria 3-0 sobre el Stuttgart en la final, este sábado en Berlín, gracias a un triplete de Harry Kane.

El astro inglés cerró así de la mejor manera una temporada espectacular, con dianas en los minutos 55’, 80’ y 90+2’ de penal, para ampliar el dominio del Bayern en el palmarés de este torneo con 21 títulos, ahora siete más que el segundo, el Werder Bremen.

La DFB Pokal, una competición que el Bayern no ganaba desde 2020, se suma en su palmarés de esta temporada a la Bundesliga, asegurada matemáticamente en abril, y a la Supercopa Franz Beckenbauer (Supercopa de Alemania), que los muniqueses conquistaron en agosto.

El destino ha querido que el Stuttgart haya sido espectador directo de esos tres títulos del Bayern, que ganó esa Supercopa con un triunfo en el estadio del equipo suabo y que se garantizó el título en la Bundesliga en la 30ª jornada, en la que precisamente ese era su rival en el Allianz Arena de la capital bávara.

Es la decimocuarta vez en su historia que el Bayern cierra su temporada con el doblete de los principales títulos de su país, Bundesliga-Copa.

La única mancha en el expediente del equipo este curso fue la Liga de Campeones europea, donde plantó batalla pero terminó siendo eliminado por el Paris Saint-Germain en una vibrante eliminatoria de semifinales.

- 61 goles -

Con su exhibición de músculo ofensivo de este sábado en el Olympiastadion de la capital alemana, Kane elevó a 61 goles su cuenta personal de goles para el Bayern este curso, teniendo en cuenta todas las competiciones, todo un aval antes de que afronte con Inglaterra el desafío del Mundial 2026.

En total, el desglose de tantos de Kane con la camiseta del Bayern 2025-2026 ha sido de 36 dianas en la Bundesliga, 14 en la Champions, 10 en la Copa y 1 en la Supercopa alemana.

Antes de él, solo seis jugadores en Europa habían conseguido una cantidad así en un mismo ejercicio, con Lionel Messi con el récord (73 goles para el FC Barcelona en el curso 2011-2012).

“Estoy muy feliz y muy orgulloso de este equipo. Ha sido una temporada difícil, hemos invertido mucho esfuerzo y queríamos terminar con un partido así. Ganar 3-0 y jugar como hemos jugado es un honor para todos. Estoy feliz por los hinchas. Hacía mucho tiempo que este equipo no levantaba este trofeo y para mí es la primera”, declaró Kane tras el partido.

- De menos a más -

En la primera parte, el Stuttgart ejerció una presión asfixiante y dificultó mucho al Bayern en la construcción del juego.

Suyas fueron además las mejores ocasiones antes del descanso, especialmente por medio de Maximilian Mittelstädt (9’, 17’).

Pero el cansancio no tardó en dejarse notar y poco a poco el Bayern fue tomando el control de la situación en la segunda mitad.

En una falta, Joshua Kimmich jugó en corto para Michael Olise, que sirvió un centro perfecto para que Kane, a seis metros de la línea de gol, rematara el 1-0 en el 55’.

Después de haber enviado larguero del arco defendido por Alexander Nübel, Kane firmó el segundo en el 80’, esa vez asistido por su otro socio de la temporada, el colombiano Luis Díaz.

La cereza sobre el pastel la puso en el 90+2, cuando una mano de Angelo Stiller fue castigada con un penal que Kane transformó a continuación.

Con 46 victorias en una misma temporada, entre todas las competiciones, el Bayern iguala su mejor marca histórica, que era de la 2012-2013, que cerró entonces proclamándose campeón de Europa en Wembley.

El Stuttgart, que el año pasado había ganado la Copa, pierde su corona pero le queda el consuelo de haber conseguido el cuarto puesto en la recién terminada Bundesliga, lo que le permitirá jugar la Champions en la nueva campaña.