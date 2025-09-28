Kairat Almaty, el exótico y lejano rival del Real Madrid en la Champions

El próximo rival del Real Madrid en la Liga de Campeones es el Kairat Almaty, el equipo sorpresa en la presente edición del torneo, con sede en el extremo este de Europa, mucho más cerca de Pekín que de Madrid.

Estos son algunos datos curiosos del equipo kazajo que el próximo martes vivirá un evento histórico con la visita del 15 veces campeón de Europa.

- Una vuelta al mundo -

En la primera jornada, el equipo kazajo perdió 4-1 al Sporting de Lisboa, pero estableció un récord: el de la mayor distancia recorrida para un partido de Champions, unos 6.900 km a vuelo de pájaro entre Almaty y la capital portuguesa.

Cuando acabe la liguilla, los jugadores de este club con sede en una ciudad que está a apenas 300 km de la frontera con China y cuya distancia con respecto a Pekín es menos de la mitad de la que le separa de Madrid, habrán recorrido el equivalente a una vuelta al mundo, unos 45.000 km, más que la circunferencia del planeta.

Viajar hasta allí para los equipos europeos representa un desafío logístico. Por ejemplo, el Real Madrid tendrá unas diez horas de vuelo para llegar a Asia Central, unos días después del derbi contra el Atlético (derrota 5-2).

Otra particularidad es que el estadio se encuentra 850 metros de altitud, rodeado de montañas que pueden alcanzar los 5.000 metros. "Aquí, el aire es realmente diferente, estamos en la montaña, tiene un impacto", comentó a mediados de septiembre el defensa portugués Luis Mata, uno de los extranjeros que juega en este equipo.

Almaty, además, suele registrar altos índices de contaminación.

- Futbolistas desconocidos -

Si este partido correspondiese a la Liga de Campeones de futsal, los jugadores del Real Madrid tendrían motivos para desconfiar, ya que el Kairat es uno de los mejores clubes del continente en esta versión del balompié.

Pero en el fútbol once, los madrileños seguramente no conozcan a ninguno de los jugadores de su rival, que ocupa el puesto 315 del índice UEFA.

El jugador más célebre que ha vestido la camiseta del Kairat es el exdelantero ruso Andrei Arshavin, que vivió sus mejores días en el Arsenal inglés.

La diferencia entre ambos equipos es abismal. Según el sitio especializado Transfermarkt, el plantel de estrellas del Real Madrid está evaluado en 1.400 millones de euros (1.635 millones de dólares), por los 12,7 millones de euros (14,8 millones de dólares)en los que está evaluado la plantilla kazaja.

El equipo kazajo está formado por algunos brasileños y portugueses, aunque su base principal son futbolistas nacionales, entre los que destaca su joven portero de 18 años Sherhan Kalmurza, que detuvo un penal en el partido en Lisboa.

Su mejor jugador es el volante ofensivo Dastan Satpaev, que a sus 17 años está considerada la joya del fútbol kazajo y que el próximo año jugará en el Chelsea.

- Un largo recorrido para llegar a la liguilla -

Para el modesto Kairat, que su mayor logro hasta ahora había sido jugar la fase liguilla de la Conference League en 2021, la Champions comenzó mucho antes que para sus afamados rivales.

A comienzos de julio jugó las interminables fases previas que deben disputar los equipos procedentes de campeonatos menores.

El club kazajo se clasificó por primera vez eliminando a los campeones de Eslovenia, Finlandia, Eslovaquia y al Celtic escocés, sin conceder un solo gol como local.

Con la histórica clasificación a la fase de liguilla "ya hemos alcanzado el objetivo máximo, ahora toca disfrutar", declaró a finales de agosto el capitán Alexandr Martynovich.

Este defensa de 38 años ha propuesto incluso "comprar redes en una tienda de pesca" para parar al delantero blanco Kylian Mbappé.

- En manos de un oligarca -

El club es propiedad del polémico oligarca Kairat Boranbayev, cercano al exlíder Nursultán Nazarbayev, en el poder durante tres décadas.

Boranbayev fue detenido en 2022 en el marco de una campaña liderada por el actual presidente, Kassym-Jomart Tokayev, para apartar del poder al clan Nazarbayev tras unos disturbios que dejaron 238 muertos.

Condenado en apelación a seis años de prisión firme por desviar 32 millones de dólares comprando gas ruso a un precio inflado, el empresario fue liberado rápidamente, aunque tuvo que devolver al Estado decenas de millones de dólares, así como un campo petrolero, centros comerciales, fábricas y un hotel de cuatro estrellas.