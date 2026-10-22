Juventus corta pleno de victorias en Europa League, Benfica nuevo líder

La Juventus no pasó del empate 2-2 en casa ante el Rennes, este jueves en la tercera jornada de la Europa League, y cedió el liderato al Benfica, que goleó 4-1 en Chipre al Omonia Nicosia.

Con un pleno de 9 puntos, el Benfica es primero en la tabla única de 36 equipos por una mejor diferencia de goles respecto a los otros cuatro equipos que cuentan por ahora sus tres partidos por victorias: Bayer Leverkusen, Bournemouth, Ferencvaros y Olympiakos.

Después de ganar en las dos primeras fechas, la Juve, uno de los grandes favoritos de esta edición, se queda ahora séptima con 7 unidades.

El histórico equipo italiano pudo incluso evitar la derrota ya que se vio por debajo en el marcador ante el Rennes francés y pudo empatar 2-2 gracias a un penal transformado por el alemán Nick Woltemade en el 67'.

También cortó su pleno de victorias el líder de la Ligue 1 francesa, el Lyon (12º, 6), que fue derrotado 3-0 en el campo del Hoffenheim alemán.

Por ese mismo resultado perdió otro de los grandes nombres de la competición, el AC Milan, en su caso en Bournemouth tras quedar lastrado por la expulsión del arquero Mike Maignan en el 27'.

El conjunto rossonero queda en una situación delicada, como 24º con apenas tres puntos de nueve posibles.

Peor todavía está otro excampeón de Europa, el Marsella (34º), que perdió 1-0 en Austria ante el Sturm Graz y todavía no puntuó, con tres derrotas en sus tres partidos.

Los dos equipos españoles en liza no habían ganado en las dos primeras jornadas, pero ambos estrenaron su cuenta de triunfos este jueves: el Celta de Vigo (25º, 3 puntos) ganó 2-1 en Glasgow al Celtic con un doblete de Javi Rodríguez, mientras que la Real Sociedad (14º, 4) endosó un set en blanco (6-0) al Lillestrom en Noruega, con sendos dobletes de Sergio Gómez y Luka Sucic.

En la Conference League se jugó este jueves la segunda jornada y allí ocho formaciones comandan la tabla con dos victorias en otros tantos partidos, con el Panathinaikos griego como líder por diferencia de goles.

Otro de los equipos que suman ahí seis puntos es el Lugano suizo, que goleó 5-2 en el campo del Getafe español, que es apenas 30º con un punto en estas dos primeras fechas.