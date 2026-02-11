Junta de Los Ángeles 2028 respalda a Wasserman tras vínculo con archivos de Epstein

El comité ejecutivo de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 anunció este miércoles que su presidente Casey Wasserman continuará en el cargo, tras una investigación que lo vinculó con la última ola de revelaciones sobre el fallecido agresor sexual Jeffrey Epstein.

Wasserman se ha enfrentado a crecientes peticiones de dimisión como director de los Juegos Olímpicos de 2028, luego de que salieran a la luz correos electrónicos de 2003 entre él y la expareja de Epstein, Ghislaine Maxwell, dentro de los archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos publicados el mes pasado.

En un comunicado emitido este miércoles, el comité ejecutivo de LA28 declaró que Wasserman, quien no ha sido acusado de ningún delito penal, continuará en su cargo tras una revisión legal de la correspondencia por correo electrónico.

La junta destacó "el sólido liderazgo que ha demostrado durante los últimos 10 años", y auguró que es el indicado para "garantizar unos Juegos seguros y exitosos".

El comité informó que fue asistido por un asesor externo y que después de revisar las interacciones de Wasserman con Epstein y Maxwell, concluyó "que la relación del señor Wasserman con Epstein y Maxwell no trascendió lo ya documentado públicamente".

El comunicado indica que el intercambio de correos electrónicos de Wasserman con Maxwell tuvo lugar después de que este viajara a África en el avión de Epstein como parte de un viaje humanitario en 2003 organizado por la Fundación Clinton, del expresidente estadounidense Bill Clinton.

"Esta fue su única interacción con Epstein. Poco después, intercambió los correos electrónicos conocidos públicamente con Maxwell", según el comunicado de la junta directiva de LA28.

Durante la semana, sin embargo, el presidiente de LA28 ha sido señalado por los correos electrónicos en los que fantaseaba con ver, estando casado, a Maxwell con un "ajustado traje de cuero".

La cantante y compositora Chappell Roan se separó de la agencia Wasserman el lunes. Por medio de esta compañía, el ejecutivo representa a una gran cantidad de estrellas de la música, como Pharrell Williams y a las bandas Coldplay e Imagine Dragons.

"No se debe esperar que ningún artista, agente o empleado defienda o ignore acciones que contradigan profundamente nuestros valores morales", declaró Roan.

Otros artistas menos conocidos también han abandonado la agencia Wasserman en los últimos días.

Según The Hollywood Reporter, otras estrellas de la música están considerando romper vínculos con la agencia Wasserman y algunos empleados de ella evalúan comprarla y cambiarle el nombre.