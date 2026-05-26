Junio, inicio de la Triple Corona y cupos al Dama del Caribe

Para la última prueba del calendario clásico del mes de junio arranca la competencia de la Triple Corona Nacional de Potrancas de 3 años de edad y puntuaciones a la Copa Dama del Caribe.

Dicho evento será el Clásico Temístocles Díaz, por correrse el domingo 28 de junio, en mil 700 metros y bolsa de 40 mil dólares más el agregado. La lista oficial de estas potrancas se dará a conocer el jueves 18 de junio, donde podrían entrar Doña Perfecta, ganadora de dos gemas como juvenil y Sol Gaforit, que se impuso en una, sumadas a Princesa Escarlata, Legacy To Fly, Fanny y Koqueta, con figuraciones en el marcador, potrancas que intervienen en la carrera central de este domingo, como un tanteo o preparación para la Triple Corona.

Carreras restantes a la Triple Corona

Las dos pruebas finales de la Triple Corona y clasificatorias a la Copa Dama del Caribe se correrán el domingo 26 de julio con el Clásico Familia Duque y el 23 de agosto con la edición 26 del Clásico Familia Arango.

Jaque Doble, última Triple Coronada

En lo concerniente al codiciado galardón, la última ganadora del certamen lo registra Jaque Doble, en la temporada 2024.