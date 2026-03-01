Jugadores que se cubren la boca en los altercados deberían ser expulsados, dice Infantino

Los jugadores que se cubran la boca durante los altercados podrían ser expulsados, afirmó este domingo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El máximo dirigente del fútbol mundial reaccionó así al incidente que involucró al jugador argentino del Benfica Gianluca Prestianni, acusado de insultos racistas hacia el brasileño del Real Madrid Vinícius Jr.

"Si un jugador se tapa la boca y dice algo, y eso tiene una consecuencia racista, entonces tiene que ser expulsado, obviamente", dijo Infantino en una entrevista para Sky News.

"Debe presumirse que ha dicho algo que no debería haber dicho, de lo contrario no habría tenido que taparse la boca", razonó.

"Simplemente no lo entiendo: si no tienes nada que ocultar, no te tapas la boca cuando dices algo. Eso es todo, así de simple".

"Y estas son acciones que podemos tomar y que tenemos que tomar para ser serios en nuestra lucha contra el racismo", agregó el dirigente italo-suizo.

La UEFA suspendió provisionalmente a Prestianni a la espera de la conclusión de su investigación sobre lo ocurrido en la ida del playoff de acceso a los octavos de final de la Champions entre Benfica y Real Madrid, el 17 de febrero.

El partido, ganado 1-0 por los madrileños, fue interrumpido varios minutos después de que Vinícius contase al árbitro que fue llamado "mono" por el argentino.

Unas acusaciones que este último negó a través de su cuenta de Instagram, argumentando que el madridista malinterpretó lo que creyó haber oído.

El entrenador del Benfica, José Mourinho, quien en un primer momento se puso de parte de su jugador, aseguró este domingo que en caso de confirmarse las acusaciones, Prestianni no jugará más a sus órdenes.