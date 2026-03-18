Judge tras derrota de EEUU en el Clásico: "Espero acabar el trabajo la próxima vez"

Aaron Judge, capitán y estrella de Estados Unidos, reconoció la superioridad de Venezuela este martes en la final del Clásico Mundial de béisbol y expresó su deseo de regresar con su selección para recuperar el trofeo.

La figura de los Yankees de Nueva York, que no conectó un hit en sus cuatro turnos al bate, simbolizó el naufragio de la lujosa nómina estadounidense en la derrota 3x2 en Miami frente a Venezuela, que conquistó su primer título del torneo.

"Ellos lanzaron bien contra todos, solo nos permitieron tres hits", recordó el triple ganador del premio MVP (Jugador Más Valioso) de Grandes Ligas,.

"Cuando por fin recibíamos un lanzamiento bueno, o lo elevábamos o lo bateábamos al suelo (...) Ellos ejecutaron sus lanzamientos y su plan de juego y simplemente no pudimos hacer que algo funcionara al bate", lamentó.

Los lanzadores venezolanos mantuvieron a raya a los bombarderos locales hasta que un jonrón de dos carreras de Bryce Harper igualó el marcador a dos carreras en la octava entrada. Un doble de Eugenio Suárez en el dramático último inning impulsó la anotación ganadora venezolana.

Judge, de 33 años, se alistó para su primer Clásico Mundial con la misión de liderar a un superequipo diseñado para vengar la derrota ante Japón en la final de 2023, una edición a la que el astro de los Yankees renunció para tomarse un descanso competitivo.

"Es una experiencia increíble ser el capitán del Team USA", agradeció. "Mi trabajo era salir ahí y conseguir un campeonato, traer el oro a casa pero no lo hicimos", lamentó.

"Tuvimos la oportunidad pero no lo cerramos", dijo el bateador antes de comprometerse a volver por la revancha.

"Esto todavía me tiene muy molesto. Espero que llegue la próxima vez de ponernos el rojo, blanco y azul y acabar el trabajo", afirmó.