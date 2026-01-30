Juan Carlos Tapia será exaltado al “Atlantic City Boxing Hall of Fame”

El empresario, periodista deportivo y comentarista panameño Juan Carlos Tapia ingresará al “Atlantic City Boxing Hall of Fame”, en la categoría Pioneer – International Media, de la Clase 2026, uniéndose a un selecto grupo de latinos galardonados desde que fue establecido en 2014 por el presidente del organismo, Ray McCline, y su primera ceremonia realizada en 2017.

Tapia tiene más de 50 años dedicados al boxeo y a la televisión, desde el 9 de enero de 1975 cuando se realizó la primera transmisión del programa “Lo Mejor del Boxeo”, espacio que sigue siendo referente a todo lo concerniente al pugilismo local e internacional.

“Este reconocimiento no es solo personal; pertenece a Panamá y a todo el periodismo deportivo latinoamericano”, dijo Tapia tras conocer la noticia de su selección. De igual forma, escribió en redes sociales: “Profundamente agradecido y honrado”.

El Salón de la Fama de Atlantic City tiene entre sus inducidos a Donald Trump, José Sulaiman, Don King, Mike Tyson, Roberto Durán, entre muchos otros.

“Lo Mejor del Boxeo” ha sido galardonado con el “Premio World Guinness Record” como el programa deportivo más antiguo del mundo por 42 años con el mismo presentador y recientemente por los 50 años de existencia.

La ceremonia de exaltación será en el Hard Rock Café en Atlantic City, EEUU, en septiembre.