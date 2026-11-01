Juan Carlos Ferrero entrenará a Ben Shelton en 2027

El español Juan Carlos Ferrero, mentor de Carlos Alcaraz en sus primeros años hasta llevarlo a lo más alto, se incorporará desde la temporada 2027 al equipo técnico del estadounidense Ben Shelton, actual número cuatro del mundo, anunciaron ambos este domingo.

Ferrero, de 46 años, acompañó el desarrollo de Alcaraz desde que el murciano tenía 15 años y dejó de ser su entrenador en diciembre de 2025, una noticia que impactó al mundo del tenis.

"Encantado de anunciar que volveré al circuito ATP en 2027 de la mano de Ben Shelton", que hasta ahora está entrenado por su padre Bryan, escribió Ferrero en Instagram.

"Ben tiene un talento, una potencia y un carácter extraordinarios. Estoy muy contento de unirme a Bryan y al equipo en este nuevo y emocionante capítulo. Tengo muchas ganas de aportar mi experiencia y trabajar junto a todos para alcanzar ambiciosos objetivos", apuntó el campeón de Roland Garros en 2003.

Shelton, de 24 años, ha ganado siete títulos ATP en su carrera, entre ellos dos de categoría Masters 1000, el Open de Canadá en 2025 (Toronto) y 2026 (Montreal).

En el último Abierto de Estados Unidos fue subcampeón, perdiendo la final ante el alemán Alexander Zverev.

"Estoy deseando comenzar con Juan Carlos y trabajar con él en el periodo entre temporadas", añadió Shelton, que tiene dos torneos importantes en su programa antes del final de este año, el Masters 1000 de París, que arranca el lunes, y el Masters ATP de final de temporada, del 15 al 22 de noviembre en Turín (Italia).

Alcaraz ha ganado siete títulos del Grand Slam en su carrera y seis de ellos fueron con Ferrero como entrenador.

Tras la ruptura con él, el también español Samuel López, que ya era integrante de su equipo técnico, es su entrenador principal.