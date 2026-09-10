Jorge Martín-Marc Márquez, el duelo de titanes llega a San Marino

El Gran Premio de MotoGP de San Marino, 14ª prueba de las 22 del Campeonato del Mundo, será el escenario este fin de semana de la lucha entre el líder, el español Jorge Martín (Aprilia), y su compatriota, Marc Márquez (Ducati), siete veces campeón y defensor del título.

Solo diecinueve puntos separan a ambos pilotos antes de afrontar la corta carrera esprint (13 vueltas) del sábado y la principal (27 vueltas) el domingo en el circuito de 4,2 kilómetros de Misano, en el noreste de Italia, a orillas del Adriático, no lejos del diminuto Estado de San Marino que da nombre al evento.

- Bezzechi, al acecho -

Marc Márquez, de 33 años, vigente campeón del mundo, llega con fuerza a Italia al manillar de su Ducati oficial, después de su incontestable victoria en Aragón (España) a finales de agosto, por delante de su compatriota Pedro Acosta (KTM) y de su rival italiano Marco Bezzecchi (Aprilia).

Este último, que está firmando una temporada irregular pero correrá en casa este fin de semana tras haber ganado ya a finales de mayo el GP de Italia, se encuentra a solo cinco puntos de Marc Márquez en la clasificación provisional de pilotos.

Vencedor de las dos últimas ediciones en Misano, el español se mostró, como de costumbre, sereno tras su triunfo en Aragón, con el objetivo de conservar su título de campeón del mundo al final del año.

En 2023, fue su compatriota y rival en Aprilia, Jorge Martín, quien se impuso a orillas del Adriático.

- El resurgir de 'Martinator' -

Quinto en Aragón y segundo en Silverstone (Gran Bretaña) a comienzos de agosto, Martín, campeón del mundo 2024, sigue encabezando la clasificación este año, con un estrecho margen de 19 puntos de ventaja, cuando aún quedan ocho fines de semana de carreras.

Tras haber limitado los daños en España, Martín señaló en rueda de prensa que seguiría "luchando por este campeonato hasta el final" frente a un "temible Marc".

En cuanto a su compañero en Aprilia, "Marco (Bezzecchi), es muy bueno" en Misano, reconoció el madrileño de 28 años, apodado 'Martinator'.

En cuanto a las otras Aprilia del equipo privado Trackhouse, el japonés Ai Ogura volverá a ser baja para tratar una lesión en el pulgar izquierdo, después de haberse perdido el fin de semana de Aragón. Es quinto en el campeonato del mundo.

Por último, el francés Johann Zarco (Honda-LCR) deberá confirmar su regreso triunfal tras haber sumado puntos en España, después de tres meses alejado de los circuitos a raíz de un espectacular accidente y de graves lesiones en los ligamentos de la rodilla izquierda.