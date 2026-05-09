Jorge Martín gana el esprint en Le Mans, nueva fractura de Marc Márquez

El español Jorge Martín (Aprilia) ganó la carrera esprint del Gran Premio de Francia de MotoGP, este sábado en el circuito de Le Mans, en la que su compatriota Marc Márquez (Ducati), vigente campeón del mundo, sufrió una fuerte caída que le ha provocado una fractura en el pie derecho por la que deberá operarse.

Martín, campeón mundial de MotoGP en 2024, realizó una salida espectacular, pese a que partía desde la octava posición de la parrilla, y tomó la cabeza en la segunda curva para no soltarla más.

El madrileño se impuso a los italianos Francesco Bagnaia (Ducati), que había salido desde la pole position, y Marco Bezzecchi (Aprilia), actual líder del Mundial.

"Me encanta este circuito", dijo Martín, que ganó tanto la carrera esprint como el GP dominical en Le Mans en la temporada que coronó con el título mundial.

El español, no obstante, admitió problemas durante el fin de semana: "Sufrí un poco en la clasificación, pero conocía mi potencial. Puse toda mi determinación en la salida. Me encontré delante en la segunda curva y apreté como suelo hacerlo cuando voy solo y ¡boom! ¡boom! ¡boom!", añadió, golpeando el aire tres veces.

Sus rivales italianos también se mostraron satisfechos con la carrera.

"Estoy contento. Todavía nos falta algo en comparación con Aprilia. Espero que mañana tengamos buen tiempo porque podemos conseguir un buen resultado", declaró "Pecco" Bagnaia.

"No me estaba encontrando muy bien. Contento de lograr este resultado. Siempre luchando", dijo por su parte Bagnaia.

El español Pedro Acosta (KTM) terminó en cuarta posición, por delante del francés Fabio Quartararo (Yamaha).

- Paso por el quirófano para el campeón -

Márquez fue víctima de una caída muy fuerte a final de carrera: salió despedido por encima del manillar de su moto antes de caer violentamente al suelo.

Al catalán le costó ponerse en pie y regresó a su box cojeando, lo que ya hacía presagiar algo malo.

"Tras su caída y después de un examen médico y una radiografía, Marc ha sido declarado no apto (para el Gran Premio previsto el domingo) debido a una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho", confirmó luego Ducati en un comunicado.

"Esta noche volará a Madrid para someterse allí a una operación en los próximos días. No participará en el Gran Premio de Cataluña la semana que viene", añadió.

Esta nueva fractura supone un duro golpe para Márquez, que este año estaba teniendo dificultades para recuperar su mejor nivel desde la lesión en el hombro derecho sufrida a comienzos de octubre en Indonesia y que le dejó fuera de las cuatro últimas pruebas de la temporada pasada.

Quinto del campeonato y ya a 51 puntos del líder italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) antes del Gran Premio de Francia previsto el domingo en el circuito de Le Mans, a Marc Márquez le resultará difícil conservar su título mundial.