Jorge Martín, de regreso al Mundial de MotoGP en Catar

El piloto español Jorge Martín (Aprilia), vigente campeón del mundo de MotoGP y ausente en las tres primeras pruebas del Mundial de la categoría por una lesión, volverá a la competición este próximo fin de semana, en el Gran Premio de Catar, anunció este martes su equipo.

"Tengo muchas ganas de volver a la pista y estoy feliz por poder, al menos, intentar correr en Catar", declaró el piloto madrileño de 27 años, citado en el comunicado.

"No sé dónde estoy físicamente, claramente no al 100%. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible y progresar paso a paso", añadió un Martín que admitió no estar seguro de poder acabar la carrera de 22 vueltas al trazado de Lusail (5,4 km).

Aprilia matizó que la participación de Martín en el Gran Premio de Catar, del 11 al 13 de abril, está "condicionada a la aprobación de la delegación médica del campeonato del Mundo de MotoGP".

Martín se lesionó en los entrenamientos de pretemporada en Sepang (Malasia) y tuvo que ser operado a comienzos de febrero, pero poco después volvió a sufrir una caída que le provocó una lesión en la mano izquierda por la que también tuvo que pasar por el quirófano, justo antes del debut del Mundial en Tailandia.

Tras faltar a las tres primera carreras de la temporada, Martín tiene muy difícil poder revalidar la corona mundial.

Su compatriota Álex Márquez (Ducati-Gresini) lidera por ahora el campeonato con 87 puntos, justo por delante de los dos pilotos oficiales de Ducati, su hermano y seis veces campeón de la categoría Marc Márquez y del italiano Francesco Bagnaia, campeón del mundo en 2022 y 2023.