Jon Rahm gana el título del LIV Golf Ciudad de México con una brillante actuación

El español Jon Rahm ganó el domingo el torneo de Ciudad de México del circuito saudó LIV Golf tras brindar una categórica exhibición en el campo del Club de Golf Chapultepec, que lo confirmó como líder de la temporada.

Rahmbo, capitán del equipo Legion XIII, firmó en la cuarta jornada del evento una tarjeta de 64 golpes, 7 bajo el par, con cinco birdies (hoyos 2, 4, 5, 12 y 16) y un eagle (3) para un total de 21 bajo par.

"Un gran esfuerzo y ¡qué domingo! No puedo creerlo", dijo Rahm tras su victoria.

Al cabo de los cuatro días de competencia, el golfista vasco terminó con 21 golpes bajo par y logró su segunda victoria en esta temporada (la anterior fue en Hong Kong) y cuarta en el circuito saudí.

El podio fue dominado por españoles este domingo.

Detrás de Rahm, capitán del equipo Legion XIII, quedaron David Puig, segundo con 15 bajo par, y Josele Ballester, tercero con 14 bajo par, estos últimos jugadores del Fireballs GC.

"Si el jueves me hubieran dicho que ganaría por seis golpes esta semana, no lo habría creído", remató Rahm, de 31 años.

Esta sexta parada de la temporada 2026 del LIV Golf en Ciudad de México comenzó el jueves, cuando el francés Victor Perez (Cleeks Golf Club) terminó como líder con 9 golpes bajo par, escoltado por Rahm (-6).

Desde el viernes, Rahm tomó el liderato haciendo gala de su conocimiento del trayecto del club de Golf Chapultepec del cual posee el récord de campo con -10 golpes bajo par, que estableció en 2020, con hoyo en uno incluido, en el WGC Championship México del PGA Tour.

Luego de seis torneo del circuito LIV Golf, Jon Rahm es líder de la clasificación con 779,00 puntos, seguido por el estadounidense Bryson deChambeu (Crushers GC) con 476,90 y por el belga Thomas Detry (4Aces GC) con 251,90.

En la clasificación por equipos, Ripper GC es líder con 89,75 puntos, escoltado por 4AcesGC con 88,00 y por Legion XIII con 76,25.

Los 10 mejores jugadores clasificados en esta parada del LIV Golf en Ciudad de México suman puntos en el ranking mundial.