Jódar avanza a cuartos de Shanghái con advertencia por hablar mal a un recogepelotas

El tenista español Rafael Jódar avanzó a cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái este miércoles, pero recibió una advertencia por "mala conducta deportiva", impuesta por el juez de silla tras hablar mal a un recogepelotas durante un partido tenso.

Jódar, de 20 años, estaba por detrás en el marcador tras haber perdido el primer set en el tie-break contra Botic van de Zandschulp cuando gritó "Dame la puta toalla, coño" a un recogepelotas.

Los recogepelotas están situados alrededor de la pista para dar a los jugadores pelotas para servir, y ofrecerles toallas entre los puntos.

Jódar acababa de desperdiciar una pelota de break en el primer juego del segundo set.

El juez de silla, el ecuatoriano Jimmy Pinoargote, escuchó al español y le indicó que le había puesto un 'warning'.

Jódar argumentó que se le había ignorado al pedir una toalla, y el juez insistió en que lo entendía, pero que no era la manera de hacerlo y no podía permitir ese lenguaje.

"Lo entiendo, pero así no. Pídemelo a mí y yo se lo pido", explicó el juez.

En el intercambio entre jugador y juez, el español preguntó al árbitro "¿Pero qué le he dicho?" y éste respondió: "No lo puedo repetir ahora, tú sabes lo que dijiste".

Jódar, número 13 del mundo, terminó ganando el partido 6-7 (4/7), 6-4, 6-2 y se enfrentará en cuartos de final al noruego Casper Ruud, que avanzó de ronda tras el abandono por lesión del canadiense Felix Auger-Aliassime.