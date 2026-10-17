João Fonseca da por cerrada su temporada y se enfocará en 2027

La promesa del tenis brasileño João Fonseca dio por cerrada su temporada este sábado por considerar que no está en "condiciones ideales" para competir e informó que se enfocará en su regreso a las pistas en 2027.

La perla carioca anunció el 21 de septiembre una pausa en su carrera para recuperarse física y mentalmente, tras batallar contra lesiones a lo largo del año.

Fonseca, de 20 años, preveía perderse la gira asiática, pero retornar a la actividad en octubre y noviembre para defender su título en el torneo ATP 500 de Basilea y jugar el Masters 1000 de París.

"Sin embargo, junto con mi equipo, he llegado a la conclusión de que todavía no estoy en las condiciones ideales para competir al nivel que me gustaría y que no debemos precipitar mi regreso", dijo el tenista en un video en Instagram.

"Por ello, hemos decidido dar prioridad a la recuperación y centrarnos en la planificación para 2027", agregó.

Fonseca, número 29 del ranking mundial, actuó por última vez el 18 de septiembre para guiar a Brasil hacia las clasificatorias para las Finales de la Copa Davis 2027.

Fue su reaparición en las canchas después de perderse por molestias en el abdomen el Abierto de Estados Unidos, el último Grand Slam de la temporada, que se jugó entre agosto y septiembre en Nueva York.

A pesar de los recurrentes problemas físicos, Fonseca tuvo altos en la campaña, como su triunfo sobre el mito serbio Novak Djokovic en Roland Garros, evento en el que llegó a los cuartos de final. Alcanzó la tercera ronda en Wimbledon.

"Gracias por su cariño y apoyo constantes a lo largo de todo el año. Nos vemos pronto en la pista", remató el juvenil.

raa/pm