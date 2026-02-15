João Fonseca busca impulso en casa: Rio Open 2026

Los focos están puestos sobre la gran promesa del tenis brasileño, João Fonseca, que buscará a partir de este lunes despertar en el Rio Open tras un inicio de año de pesadilla.

Ubicado en el puesto 33º en el ranking mundial de la ATP, el joven de 19 años juega frente a su gente en Brasil, un país que sueña con verle seguir los pasos del inolvidable Gustavo Kuerten, único brasileño que ha sido número uno del mundo.

Su temporada, sin embargo, ha comenzado muy por debajo de las expectativas.

El miércoles, Fonseca perdió ante el chileno Alejandro Tabilo (71º), por 6-3, 3-6 y 7-5, en su estreno en el Abierto de Buenos Aires, torneo de categoría 250 que había ganado en 2025.

"Estoy un poco quemado conmigo mismo, estoy triste", lamentó en rueda de prensa. "Es una derrota muy dura para mí".

Dijo, de todos modos, que mantiene "la cabeza erguida" para la cita en su natal Rio de Janeiro, la última parada de la gira sudamericana de canchas lentas y donde jugará en sencillos y en dobles (con su paisano Marcelo Melo).

- Problemas físicos -

Problemas en la espalda le obligaron a retirarse de los torneos de Brisbane y Adelaida para concentrarse en el primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia, en el que cayó en la primera ronda frente al estadounidense Eliot Spizzirri (68°), por 6-4, 2-6, 6-1 y 6-2.

La retirada del ATP 500 de Rio de dos de los mayores nombres que habían sido confirmados, el italiano Lorenzo Musetti (lesión) y el francés Gael Monfils (enfermedad), despeja el camino. Musetti era el único Top-10 en el programa.

Sí estarán los argentinos Sebastián Báez (34°), campeón del evento en 2024 y 2025, y Francisco Cerúndolo (19°), mejor raqueta de Sudamérica.

El año pasado fue magnífico para Fonseca. Saltó del 145º al 24º del escalafón mundial.

Solo dos brasileños han tenido mejor figuración que él: Kuerten (1º en 2000) y Thomaz Bellucci (21º en 2010). Thomas Koch alcanzó el mismo tope (24º en 1974).

El interés por Fonseca y también por su compatriota Bia Haddad "es reflejado directamente en nuestro canal de ventas", dice a la AFP Joaquim Lo Prete, mánager en Brasil de la agencia Absolut Sport, que comercializa paquetes para eventos deportivos.

La demanda "ha crecido de manera consistente, no solo para el Rio Open, sino también para torneos como Wimbledon o el US Open", explica.

- "Estoy haciendo mi propia historia" -

Y Fonseca atrae al público más joven.

Son "jóvenes que no se interesaban por el tenis", en una "tendencia que observamos en otras actividades, como la música o el cine, cuando brasileños compiten por premios internacionales", comenta a la AFP Thiago Freitas, director de operaciones en Brasil de la división de deportes de la agencia de representación Roc Nation.

Falta, eso sí, un paso clave: un gran triunfo como los de "Guga" Kuerten en Roland Garros.

"Hoy se habla más de él (Fonseca) de lo que se hablaba o escribía sobre Guga, dada la dinámica de las redes sociales, pero la consolidación en Brasil solo llega con el lugar más alto del podio", apunta Freitas.

Aunque se siente incómodo con eso, Fonseca sabe que la comparación con figuras del pasado es inevitable.

"Dicen: 'João va a ser el próximo Guga, el próximo (Carlos) Alcaraz, el próximo (Jannik) Sinner. Yo estoy haciendo mi propia historia (...). Cada cosa a su tiempo", expresó el jugador carioca.

"No me gustan las comparaciones, pero van a venir y eso hay que saber manejarlo", remató.