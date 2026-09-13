Jefferson-Wooden y Bednarek sellan doblete de la velocidad en Ultimate Championships

Un día después de haber ganado los 100 metros, los estadounidenses Melissa Jefferson-Wooden y Kenny Bednarek se proclamaron campeones de los 200 metros de los Ultimate Championships, este domingo en Budapest, y sellaron así el doblete de la velocidad.

Ambos lo hicieron además con grandes tiempos y gracias a sus éxitos se llevan otros 150.000 dólares, la cantidad que recibe cada vencedor en esta nueva competición del atletismo, que cuenta con una dotación económica inédita en este deporte.

Jefferson-Wooden voló en la media vuelta de pista con un tiempo de 21 segundos y 47 centésimas, el cuarto mejor de la historia.

Solo le superan en la lista de cronos históricos la plusmarquista mundial Florence Griffith Joyner (21.34) y la jamaicana Shericka Jackson (21.41 y 21.45).

La estadounidense de 25 años, vigente campeona mundial, mejoró de golpe su plusmarca personal en dos décimas de segundo, ya que antes de esta carrera era de 21.68.

Para llevarse el trofeo en Budapest, derrotó a otras dos estadounidenses, Gabby Thomas (21.77) y Kayla White (21.93), segunda y tercera respectivamente.

Por su parte, Bednarek se impuso con un tiempo de 19 segundos y 52 centésimas, mejor marca mundial de este año.

Derrotó así al campeón olímpico botsuano Letsile Tebogo (19.76) y al estadounidense Courtney Lindsey (19.79).

Bednarek, de 27 años, rebajó además su mejor marca personal, que desde 2024 estaba en 19.57, y se convirtió en el séptimo hombre que más rápido ha corrido esta distancia.

Es un especialista en los 200 metros, donde fue subcampeón olímpico en Tokio en 2021 y en París en 2024, además de su subcampeón mundial en Eugene en 2022 y en Tokio en 2025.

También se ha llevado tres títulos en la Liga de Diamante en esta distancia (2021, 2024, 2026), a lo que añade ahora el primer título de los Ultimate Championships.