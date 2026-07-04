Jefferson-Wooden gana los 100 m de Eugene y el adolescente Taylor sorprende a Tebogo

La triple campeona mundial Melissa Jefferson-Woodconfirmó su favoritismo al imponerse este sábado en unos vibrantes 100 metros del Prefontaine Classic de Eugene, donde el juvenil Tate Taylor sorprendió al campeón olímpico Letsile Tebogo y los favoritos Ja'Kobe Tharp y Keely Hodgkinson fueron derrotados.

En una prueba digna de una final mundial, la estadounidense Jefferson-Wooden, de 25 años, se impuso con un tiempo de 10.78, sin viento, apenas una centésima por delante de su compatriota Sha'Carri Richardson (10.79), campeona mundial en 2023, mientras que la virgenense británica Adaejah Hodge completó el podio con 10.80.

La estadounidense, que conquistó tres oros en los Mundiales de Tokio de 2025 (100 metros, 200 metros y relevo 4x100), registró además su mejor marca de la temporada.

"Ha sido una batalla hasta la línea de meta, pero yo lo quería más que las demás. Intenté decirme que estaba corriendo un 120 metros y creo que por eso gané", declaró.

El espectáculo continuó en los 200 metros, donde Tate Taylor, un estudiante estadounidense de secundaria de apenas 18 años, protagonizó la gran sorpresa de la jornada al imponerse con 19.75, pese a un viento en contra de 0,9 m/s, por delante del campeón olímpico botsuano Letsile Tebogo, segundo con 19.93.

Taylor, campeón estadounidense sub-20 el mes pasado en el mismo estadio Hayward Field, se convirtió además en el tercer atleta sub-20 más rápido de la historia, solo por detrás de su compatriota Erriyon Knighton (19.49 en 2022) y del australiano Gout Gout (19.67 este año), además de superar la marca lograda por Usain Bolt (19.93) cuando tenía la misma edad.

- Hodgkinson cae en los 800 m -

"No me lo creo. Esperaba mejorar mi marca, pero ver un 19.7 es una locura. Se suponía que no debía ganar esta carrera", celebró el joven velocista tras cruzar la meta.

La reunión también dejó las inesperadas derrotas de dos de sus principales figuras.

El estadounidense Ja'Kobe Tharp, que el mes pasado estableció el récord mundial de los 110 metros con vallas con 12.75, terminó segundo con 12.91, superado por su compatriota Jamal Britt, vencedor con 12.86 y autor del quinto mejor registro de la historia en la especialidad.

"Es mi primera carrera como profesional. El resultado es normal, pero no tengo prisa, ya llegará", afirmó Tharp, quien dio el salto al profesionalismo hace apenas unos días.

Poco después, la campeona olímpica británica Keely Hodgkinson tampoco pudo imponer su condición de favorita en los 800 metros y finalizó segunda con 1:56.73, por detrás de la keniana Lilian Odira, que se llevó la victoria con 1:56.19.

En el salto de longitud, la campeona olímpica estadounidense Tara Davis-Woodhall ganó con 7,13 metros, apenas un centímetro por delante de la italiana Larissa Iapichino (7,12), quien además mejoró en un centímetro el récord de Italia que ostentaba su madre, Fiona May, desde 1998.