Jay Vine gana el Tour Down Under pese a una caída provocada por un canguro

El ciclista australiano Jay Vine (UAE) conquistó el Tour Down Under al término de la quinta y última etapa, perturbada por la irrupción de un canguro, y en la que se impuso el británico Matthew Brennan.

Tras el final en Stirling, cerca de Perth, Vine inscribió así su nombre por segunda vez en el palmarés de esta prestigiosa carrera por etapas en el hemisferio sur, después de su victoria en 2023. En la general supera al suizo Mauro Schmid (Jayco Alula) y a su compatriota Harry Sweeny (EF Education Easypost).

Esta última etapa, que no presentaba ninguna dificultad particular, vio cómo la irrupción de un canguro a 95 kilómetros de la meta comprometía las opciones de victoria de Vine.

El compañero del ogro Tadej Pogacar se fue al suelo, pero pudo levantarse y seguir en carrera sobre la bicicleta de un compañero.

En el incidente, el equipo UAE perdió a dos nuevos corredores, el danés Mikkel Bjerg y el colombiano Juan Sebastián Molano, luego del abandono la víspera del ecuatoriano Jhonatan Narváez, víctima de una violenta caída por la que fue trasladado a un hospital para observación.

"No puedo creer la mala suerte que hemos tenido estos últimos días", comentó Vine. "Tenemos chicos en el hospital. Yo salí indemne pero no queremos volver a vivir nunca algo así", declaró Vine.

- Clasificación de la 5ª etapa del Tour Down Under:

1. Matthew Brennan (GBR/TVL) los 169,8 km en 3 h 58:08.

(media: 42,8 km/h)

2. Finn Fisher-Black (NZL/RBH) a 0.

3. Tobias Andresen (DEN/DAT) 0.

4. Brady Gilmore (AUS/IPT) 0.

5. Simone Velasco (ITA/AST) 0.

- Clasificación general:

1. Jay Vine (AUS/UAD) los 169,8 km en 16 h 44:54.

2. Mauro Schmid (SUI/JAY) a 1:03.

3. Harry Sweeny (AUS/EFE) 1:12.

4. Marco Brenner (GER/TUD) 1:14.

5. Andreas Kron (DEN/UXT) 1:16.

6. Andrea Raccagni (ITA/SOQ) 1:19.