Jason Collins, exjugador de la NBA, afirma estar luchando contra un cáncer cerebral

Jason Collins, el exjugador de la NBA que se convirtió en el primer hombre abiertamente gay en participar en una de las principales ligas deportivas profesionales de Estados Unidos, afirmó este jueves que enfrenta "una de las formas más letales de cáncer cerebral".

Collins, quien había revelado en un breve comunicado en septiembre que estaba recibiendo tratamiento por un tumor cerebral, dijo en una entrevista con ESPN que padece un glioblastoma en etapa 4.

"Se manifestó increíblemente rápido", señaló el exbasquetbolista de 47 años al describir los primeros síntomas, que incluían pérdida de memoria y dificultad para concentrarse, los cuales se agravaron en agosto.

"Había tenido síntomas extraños como estos durante una o dos semanas, pero, a menos que algo esté realmente mal, yo sigo adelante. Soy atleta", comentó Collins.

Explicó, sin embargo, que una tomografía axial computarizada reveló la gravedad de su enfermedad, un glioblastoma multiforme que avanzaba tan rápido que, según los médicos, podría haberle costado la vida en cuestión de semanas.

Collins indicó que, con el apoyo de su esposo, Brunson Green, así como de amigos y familiares, comenzó un tratamiento que incluyó medicación, seguido de radioterapia y quimioterapia.

Agregó que su decisión de buscar terapias innovadoras -actualmente en una clínica en Singapur- le recordó al momento en que decidió hacer pública su orientación sexual.

"Siento que estoy de vuelta en aquella situación, donde quizá sea la primera persona en atravesar este muro", afirmó. "No vamos a quedarnos de brazos cruzados y dejar que este cáncer me mate sin dar una batalla feroz".

Collins recordó que, cuando a su abuela le diagnosticaron cáncer de estómago en etapa 4, a ella no le gustaba escuchar la palabra "cáncer".

"A mí no me importa si la dices", señaló. "Tengo cáncer, pero, al igual que mi abuela luchó, yo también voy a luchar".