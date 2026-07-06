Japonés Hachimura deja los Lakers y firma con los Clippers, según medios

El alero japonés Rui Hachimura llegó a un acuerdo como agente libre para firmar un contrato de dos años y 28 millones de dólares con Los Angeles Clippers, según informaron este lunes varios medios estadounidenses.

El jugador, de 28 años, cerró el acuerdo, según The Athletic y ESPN, horas antes de la apertura del periodo de la NBA en el que las franquicias pueden negociar con agentes libres para la temporada 2026-27.

En siete temporadas en la NBA, repartidas entre los Washington Wizards y Los Angeles Lakers, Hachimura promedió 12,6 puntos, 4,6 rebotes y 1,2 asistencias en 405 partidos.

Seleccionado con la novena elección del Draft de la NBA de 2019 por Washington, Hachimura ayudó a los Lakers a alcanzar los playoffs en cada una de las últimas cuatro temporadas y registró un 56,9% de acierto en tiros de tres durante la pasada temporada.

Una vez que los contratos puedan firmarse y los acuerdos queden formalizados, la atención se centrará en definir el futuro de uno de los excompañeros de Hachimura en los Lakers: LeBron James.

El cuatro veces Jugador Más Valioso de la NBA y cuatro veces campeón de la liga anunció la semana pasada que no regresará a los Lakers, mientras que su agente, Rich Paul, ha dejado entrever hasta diez posibles destinos para el alero de 41 años, incluidos sus antiguos equipos, Miami Heat y Cleveland Cavaliers.