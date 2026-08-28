Japón se declara incapaz de alojar a todos los participantes de los Juegos Asiáticos

Los organizadores japoneses de los Juegos Asiáticos previstos para el próximo mes pidieron el jueves por la noche a los participantes incorporados a última hora que busquen alojamiento por su cuenta, afirmando que no cuentan ni con el dinero ni con las instalaciones para hacer frente a la explosión del número de participantes.

Unos 15.000 deportistas y miembros de las delegaciones estaban inicialmente previstos en los Juegos, que se celebran en Nagoya y en toda la prefectura de Aichi del 19 de septiembre al 4 de octubre, una cifra ya más elevada que la de los Juegos Olímpicos organizados en 2021 en Tokio.

Pero el Consejo Olímpico de Asia (OCA) elevó la semana pasada la cifra a 17.000, es decir, 11.000 deportistas y 6.000 oficiales.

Para estos juegos faraónicos no se ha previsto ninguna villa dedicada a alojar a los participantes, como ocurre en los Juegos Olímpicos.

El presidente del comité organizador, Hideaki Omura, declaró a los periodistas que no tenían "ni el personal ni el presupuesto necesarios" para acoger a los participantes adicionales.

El pliego de condiciones "prevé una delegación de 15.000 personas", insistió esta semana Omura, que también es gobernador de la prefectura de Aichi. "No hemos previsto presupuesto para más que eso".

Para reducir costos, los organizadores optaron por un alojamiento temporal fletando un crucero en el que se hospedarán entre 4.000 y 5.000 atletas, mientras que otros 2.000 deportistas y oficiales serán alojados en cabinas prefabricadas a partir de contenedores marítimos.

El resto se alojará en hoteles, especialmente en Tokio, donde se celebrarán las pruebas de natación, saltos y equitación.

A pocas semanas del evento, el comité local de organización habría pedido al Consejo Olímpico de Asia (OCA) reducir el número de participantes, ya que el alcalde de Nagoya, Ichiro Hirosawa, considera que "desde el punto de vista financiero, trabajamos con un presupuesto ajustado y es difícil".

Contactada por la AFP, la OCA no realizó comentarios.