James Rodríguez y Juan Cuadrado regresan al fútbol de Colombia

Los hijos pródigos regresan a casa: James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado reforzarán a Atlético Nacional de Medellín y a Millonarios de Bogotá, respectivamente, según anunciaron ambos clubes este jueves.

El par de ídolos de la selección colombiana volverán a jugar en su país en el epílogo de sus carreras, que los llevó a brillar en el fútbol de Europa y a liderar una de las mejores generaciones del balompié cafetero.

Rodríguez, de 35 años, protagoniza el fichaje más despampanante de los últimos años en Colombia.

Tras su decepcionante Mundial 2026 y frustrante paso por la MLS, el 10 defenderá los colores del Verdolaga, el club más laureado del país.

"James Rodríguez es Atlético Nacional. El más grande al más grande", anunció en X el ganador de la Copa Libertadores en 1989 y 2016, sin precisar los términos del contrato.

El talentoso zurdo puso fin de esta manera al interrogante sobre el futuro de su carrera, lastrada en los últimos años por numerosas lesiones y encontronazos con los técnicos de sus equipos.

El mediocampista creativo estaba sin club desde que dejó al Minnesota United en julio. El cuadro de la MLS fue su octavo conjunto en apenas seis años.

Sus problemas físicos han puesto en duda su continuidad con la escuadra nacional (131 partidos, 31 goles), que cayó con Suiza en penales de los octavos de final de la pasada Copa del Mundo.

Rodríguez regresará a su país, donde jugó con Envigado en 2006 y 2007 antes de ir a Banfield. Desde Argentina cruzó el Atlántico para brillar luego con Real Madrid y Bayern Munich, aunque luego su trayectoria viró la de un trotamundos.

James fue el estandarte de la selección que alcanzó los cuartos en el Mundial de Brasil 2014, el mejor resultado del país, y luego los octavos en Rusia 2018 y Norteamérica 2026.

- Cuadrado es embajador -

En las citas brasileña y rusa contó con la ayuda de Cuadrado, que se une a Millonarios, uno de los grandes rivales de Nacional.

Lateral derecho o extremo, Cuadrado retorna a su país a los 38 años tras una destacada carrera que lo llevó a clubes como Juventus e Inter de Milán en Italia y Chelsea en Inglaterra.

"Experiencia, velocidad y talento. ¡Bienvenido al Embajador Juan Guillermo Cuadrado!", escribió el cuadro bogotano, uno de los más grandes de Colombia, en X.

Millonarios no precisó el tiempo del contrato, pero medios locales aseguran que se extenderá hasta julio de 2027.

Cuadrado estaba sin equipo desde que culminó su vínculo con el Pisa a finales de julio, semanas después de que el equipo firmó su caída a la segunda división italiana.

El jugador regresa a su país 17 años después de partir al Viejo Continente, al Udinese de Italia, desde el Deportivo Independiente Medellín (DIM).

En la Serie A logró la mayor parte de sus conquistas como profesional, la mayoría con la Juve.

Cuadrado no defiende a su país desde septiembre de 2023. En total, ha jugado 116 partidos con los cafeteros y anotado once goles.

Al retorno de los dos veteranos se puede sumar otro internacional colombiano destacado, según la prensa local: el atacante Jackson Martínez, de 39 años, al DIM.

A falta de casi la mitad de la fase regular del torneo Clausura, Nacional y Millonarios están en zona de clasificación a los cuadrangulares semifinales.