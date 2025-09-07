Deportes

Italia y Turquía se citan en la final del Mundial femenino de voleibol

Las italianas Sarah Luisa Fahr (c) y Stella Nervini intentan bloquear un remate de la brasileña Rosamaria Montibeller en su partido de semifinales del Mundial de Voleibol, en Bangkok, el 6 de septiembre de 2025 Lillian Suwanrumpha
AFP
07 de septiembre de 2025

Italia, vigente campeona olímpica de voleibol femenino, derrotó a Brasil (3-2) en un emocionante partido este sábado en Bangkok (Tailandia), para citarse en la final del Mundial con Turquía, victoriosa ante Japón (3-1).

Las italianas aspirarán el domingo a un segundo título mundial tras el de 2002.

A las brasileñas, finalistas de la pasada edición, se les sigue resistiendo la corona mundial.

Y eso que este sábado llegaron a estar 1-0 y 2-1 por delante y después 13-12 en el tie break.

Las italianas contarán con el factor de la experiencia ante Turquía, que disputará su primera final mundialista.

Las turcas, vigentes campeonas de Europa, cuentan con la cubana nacionalizada Melissa Vargas.

