Italia y Turquía se citan en la final del Mundial femenino de voleibol

Italia, vigente campeona olímpica de voleibol femenino, derrotó a Brasil (3-2) en un emocionante partido este sábado en Bangkok (Tailandia), para citarse en la final del Mundial con Turquía, victoriosa ante Japón (3-1).Las italianas aspirarán el domingo a un segundo título mundial tras el de 2002.A las brasileñas, finalistas de la pasada edición, se les sigue resistiendo la corona mundial.Y eso que este sábado llegaron a estar 1-0 y 2-1 por delante y después 13-12 en el tie break.Las italianas contarán con el factor de la experiencia ante Turquía, que disputará su primera final mundialista.Las turcas, vigentes campeonas de Europa, cuentan con la cubana nacionalizada Melissa Vargas.