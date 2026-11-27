Italia, campeona del torneo en los tres años anteriores, sufrió para clasificarse a su cuarta final consecutiva en la Copa Davis de tenis, por 2-1 ante una combativa República Checa, este viernes en Bolonia.

En la final del domingo, el rival de los anfitriones italianos será la España de Carlos Alcaraz o Gran Bretaña, que se miden el sábado.

El punto decisivo de la primera semifinal fue conseguido el viernes en el choque de dobles, donde los italianos Lorenzo Musetti y Andrea Vavassori se impusieron por 3-6, 6-1 y 7-6 (7/4) a los checos Jiri Lehecka y Tomas Machac.

Antes, en los partidos individuales, Musetti (27º del mundo) había abierto el pulso superando 6-3 y 6-4 a Jakub Mensik (15º).

Jiri Lehecka (14º) pudo luego equilibrar provisionalmente para los checos al vencer 6-2, 1-6 y 6-3 a Flavio Cobolli (7º).

Jannik Sinner, número dos mundial, es el gran ausente en el equipo Azzurro debido a que está lesionado en una rodilla y no tiene previsto reaparecer hasta, por lo menos, después del Abierto de Australia 2027.

Italia estaba clasificada de oficio para esta fase final en Bolonia, en calidad de país anfitrión.

Empezó su camino esta semana derrotando 2-1 a Corea del Sur en cuartos de final.

El domingo aspirará a su quinto título en la emblemática Davis, donde fue campeón en 1976, 2023, 2024 y 2025.