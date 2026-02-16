Italia bate su récord de medallas olímpicas de invierno tras fuerte inversión

En apenas nueve días de competición, Italia batió ya el domingo su récord de medallas en unos Juegos de Invierno, aprovechando el efecto de competir en casa y, sobre todo, la gran inversión realizada por el país en sus deportistas.

Cuando aún queda una semana de Juegos Olímpicos en Milán-Cortina, Italia era segunda en el medallero el domingo por la noche, con 22 medallas en total: 8 de oro, 4 platas y 10 bronces.

Sólo Noruega superaba al anfitrión en número de metales (27) y títulos olímpicos (12).

El récord hasta ahora del equipo Azzurri eran las 20 medallas de Lillehammer en 1994 (7 oros, 5 de plata y 8 de bronce).

En aquella edición acabó cuarta en el medallero, su mejor clasificación, igualando la de Grenoble 1968.

- Podios en 9 disciplinas -

Este éxito ha superado todas las expectativas. Antes de los terceros Juegos de invierno en suelo italiano, el propio presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI), Luigi Buonfiglio, se había fijado como objetivo "al menos 19 medallas".

"Nunca hubiese imaginado que teníamos un equipo tan fuerte", admitió sorprendido el patrón del deporte italiano tras batirse el récord.

"Con la organización de estos Juegos, estábamos condenados a ganar y a enorgullecer a los italianos y este equipo ha respondido presente", añadió Buonfiglio.

El éxito no se explica sólo por el hecho de "jugar en casa".

Para el máximo responsable deportivo italiano, este éxito es fruto de una preparación planificada mucho tiempo atrás: "Mientras estamos aquí, hay entrenadores que ya están preparando los próximos Juegos".

Al frente de la Federación Italiana de Deportes de Invierno (FISI) desde 2012, Flavio Roda apunta también al aumento de los medios económicos destinados a los diferentes equipos nacionales.

- Aumento del presupuesto en un 40% -

"En comparación con hace cuatro años, nuestra federación ha gastado entre un 35% y un 40% más en sus deportistas", explicó a la AFP.

"Y esto en todos los deportes; ninguno es más importante que otro", insistió Roda, que controla todas las disciplinas de nieve, así como el bobsleigh, el luge y el skeleton.

Esta inversión diversificada está dando resultados: Italia ha ganado medallas en nueve disciplinas distintas, mientras que Noruega, por ejemplo, las ha ganado sólo en seis deportes.

Ni siquiera le iguala por ahora Estados Unidos, el país seguramente con una mayor representación en todas las disciplinas.

Es difícil cuantificar qué porcentaje de éxito corresponde a la inversión y cuánto al hecho de competir en Italia, pero Roda lo tiene claro: "Todo el mundo entendió que el éxito de estos Juegos pasaba también por nuestros resultados".