Deportes

Italia afirma que desbarató ciberataques rusos contra los JJOO de Invierno

Italia afirma que desbarató ciberataques rusos contra los JJOO de Invierno
Unos trabajadores preparan la pista para las calificaciones de snowboard big air de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, en Livigno, Italia, el 4 de febrero de 2026 Kirill Kudryavtsev
AFP
04 de febrero de 2026

Italia desbarató una serie de ciberataques rusos contra los Juegos Olímpicos de Invierno que comienzan el viernes en Milán Cortina, afirmó este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani.

"Logramos frustrar una serie de ciberataques contra oficinas de la cancillería, empezando por la de Washington, y también contra algunos recintos de los Juegos Olímpicos de Invierno, incluidos hoteles en Cortina", declaró Tajani durante un viaje a Washington y añadió que esta intrusión era "de origen ruso".

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR