Confirmando los pronósticos, Irlanda se impuso 38-14 a Australia, este viernes en Twickenham (Inglaterra), en el duelo por el quinto puesto del Campeonato de Naciones de rugby.

Con cinco tries contra dos, el XV del Trébol fue claramente superior en este duelo en todo momento.

Irlanda consigue así su séptima victoria seguida contra los Wallabies, con los que no pierde desde 2018.

Unas horas antes, Italia había dominado 23-21 a Fiyi en el enfrentamiento por el undécimo lugar y, de paso, por evitar el último puesto.

Después de que el pasado fin de semana terminara la fase de grupos, de viernes a domingo tiene lugar el fin de semana de finales, en el que los equipos que terminaron en el mismo lugar en las clasificaciones finales de las dos divisiones ("Hemisferio Norte" y "Hemisferio Sur") se miden entre sí.

Francia y Sudáfrica, ganadores de sus hemisferios, pugnarán el domingo por el título y por ser el primer Campeón de las Naciones, en un torneo que está estrenando su primera edición.

También se decide el fin de semana el trofeo del mejor hemisferio, según los resultados de los seis enfrentamientos.

Después de los dos del viernes, el Norte domina ya 2-0 al Sur.

El único equipo sudamericano, Argentina, jugará el domingo contra Escocia por el séptimo lugar de la competición, en la que participan doce selecciones.

El sábado, Gales y Japón -integrado en la división Sur- se medirán por el noveno puesto y, sobre todo, Inglaterra y Nueva Zelanda se enfrentarán por el tercer puesto.