IPT San Miguelito e Instituto Rubiano triunfan y representarán a Panamá en Codicader

Los equipos de fútbol del Instituto Profesional y Técnico (IPT) San Miguelito, en la categoría femenina, y del Instituto Rubiano, en la masculina, se consagraron campeones en la jornada final de los Juegos Intercolegiales, organizados por la Dirección Nacional de Asuntos Estudiantiles del Ministerio de Educación (Meduca).

El torneo, que se celebró del 1 al 7 de agosto, reunió a más de 1,000 jóvenes atletas provenientes de las 16 regiones educativas del país y contempló competencias en disciplinas como baloncesto, voleibol, karate, judo, natación, taekwondo, tenis de mesa, ajedrez y balonmano. Las actividades deportivas se realizaron en escenarios como el gimnasio Beto Remón, el coliseo Roberto Durán y el estadio Cascarita Tapia.

La victoria de ambos equipos no solo les otorgó el título nacional, sino también el pase para representar a Panamá en los Juegos del Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación (Codicader), que se celebrarán del 2 al 11 de octubre en Costa Rica.

El encuentro femenino, que enfrentó al IPT San Miguelito contra el Colegio José Octavio Huertas, fue descrito por asistentes como una verdadera “película deportiva”, con una reñida disputa y el fervor constante de las barras estudiantiles. La capitana del IPT, Kendry Degaiza, manifestó su emoción: “Nos queda entrenar con mucho empeño para traer la copa al plantel y que el triunfo de nuestro equipo haga eco en toda la comunidad educativa”.

En la rama masculina, Neymar Díaz, máximo goleador del campeonato, celebró el rendimiento del Instituto Rubiano: “Hoy logramos la victoria y representamos con orgullo al Instituto, a nuestra región educativa y, próximamente, a la nación más bella del mundo: Panamá”.

Durante la premiación, la ministra de Educación, Lucy Molinar, reafirmó el compromiso institucional con el deporte escolar. “Seguiremos impulsando la práctica de diversas disciplinas deportivas en todas las escuelas del país. Hoy demostramos que la red nacional de Educación Física está comprometida con obtener resultados positivos para el bienestar de nuestros estudiantes”, afirmó.