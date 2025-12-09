Investigado por desvío de fondos el expresidente de la Federación Internacional de Halterofilia

La fiscalía de Budapest anunció el martes la acusación al expresidente de la Federación Internacional de Halterofilia, el húngaro Tamas Ajan, de 86 años, por desvío de varios centenares de miles de euros.

"Entre 2019 y 2020, desvió entre varias ocasiones un total de 204.450.000 de forintos (unos 620.000 dólares), declaró la fiscalía en un comunicado, sin citar directamente a Ajan.

También habría desviado 49.899.900 (150.000 dólares) en gastos y honorarios según la fiscalía, que pide pena de prisión, una multa y la prohibición para ocupar cargos de responsabilidad.

El comunicado habla un acusado que habría ejercido de "presidente de una asociación deportiva internacional basada en Budapest entre diciembre de 2000 y abril de 2020", lo que según la AFP corresponde a Ajan.