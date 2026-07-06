Interrumpido el Lehecka-Zverev de octavos de Wimbledon por toque de queda, reanudación el martes

El último partido de octavos de final masculino de Wimbledon 2026 que enfrentaba al número 14 del mundo, Jiri Lehecka, con el reciente ganador de Roland Garros, Alexander Zverev (3º), fue interrumpido la noche del lunes debido al toque de queda vigente en el torneo londinense.

Tras ganar 6-4, 7-5 los dos primeros sets, Zverev acababa de igualar a tres juegos el tercero cuando el juez de silla envió a ambos tenistas a los vestuarios.

En virtud del toque de queda específico de Wimbledon, los partidos no pueden terminar más tarde de las 23H00 locales (22H00 GMT), salvo que solo queden unos pocos puntos por disputarse.

Como la probabilidad de que Zverev ganara el tercer set y clasificara a cuartos de final antes de las 23H00 locales era nula, el árbitro prefirió suspender el partido. Se reanudará el martes.

Ganador a principios de junio en París de su primer título de Grand Slam a los 29 años, Zverev está ya a un set de clasificarse para sus primeros cuartos de final en Wimbledon.

El hamburgués ha caído tres veces en octavos de final sobre la hierba londinense: en 2017, en 2021 y en 2024.

El ganador del partido se enfrentará en cuartos de final al estadounidense Taylor Fritz (7º), vencedor en tres sets del kazajo Alexander Bublik (11º) más temprano este lunes.