Los dos colosos de Porto Alegre, Gremio e Internacional, apuran sus opciones para evitar que por primera vez el Gre-Nal, uno de los clásicos de más rivalidad en Brasil, se juegue en segunda división en 2027.

Ambos equipos llegan en situación muy delicada a las dos últimas jornadas, en las que quedan dos plazas de descenso por decidir, con Remo y Chapecoense ya condenados.

El domingo Gremio visita al Corinthians, otro grande amenazado con descender, y el Inter recibirá al Bragantino.

En la zona alta de la tabla, el título ya está decidido a favor del Flamengo, líder por delante del Palmeiras.

El Verdão adelantó su partido de la penúltima jornada, que arranca el jueves, para concentrarse en la final de la Copa Libertadores. Perdió 3-0 contra Chapecoense antes de jugar el sábado ante Estudiantes de La Plata en Montevideo.

- Sombras y crisis financiera -

Quien tiene el futuro más comprometido es el Inter, que el lunes fue vapuleado en casa 5-2 por el Vitória, en un partido en el que encajó por primera vez cinco goles en el mundialista estadio Beira Rio.

Con graves problemas financieros, los colorados no pudieron hacer contrataciones de peso esta temporada.

Su nivel ha estado lejos de un palmarés que muchos envidiarían: campeón de la Copa Libertadores en 2006 y 2010, del Mundial de Clubes en 2006 y de la Copa Sudamericana en 2008, entre otras varias conquistas.

Ni el uruguayo Paulo Pezzolano ni su sucesor, Eduardo Baptista, dotaron al equipo desde el banquillo de solidez y personalidad en el campo.

"Nadie va a tirar la toalla. Hay seis puntos en la mesa. Mientras haya oportunidad, batallaremos hasta el final", declaró Baptista, ratificado este martes en el cargo.

El Inter (18º) tiene 38 puntos, a tres de la salvación. Bajó por única ocasión a segunda en 2016.

Su rival del domingo, el Bragantino (8º), sueña todavía con acceder a la próxima Libertadores.

Inter visitará en la última jornada al Cruzeiro (3º).

- Una dosis de optimismo -

El otro grande de Porto Alegre, el Gremio, salió de la zona roja con una importante victoria 2-0 como visitante el lunes ante el Santos de Neymar.

El triunfo permitió al tricolor gaúcho llegar a los 41 puntos (16º), los mismos que el Corinthians (15º) y el Mirassol (17º), primer equipo en la zona roja.

"El Gremio no ganó nada, no llegó a ningún lugar. Tenemos dos partidos más. Vamos paso a paso, partido a partido", dijo el técnico Renato Portaluppi.

En una temporada muy irregular, el tricampeón de la Libertadores y monarca de la Intercontinental en 1983 se aferra al gran año de su portero, el veterano internacional Weverton.

Sus paradas y los goles de Carlos Vinícius (11 en liga) dan esperanza a un equipo que defraudó en el primer semestre con el portugués Luís Castro como técnico, lo que precipitó la vuelta de Portaluppi, un mito del club como jugador y como entrenador.

La mala temporada del Gremio en el Brasileirão contrasta con su buen papel en la Copa de Brasil, en la que el 6 de diciembre jugará la final ante el Palmeiras.

En caso de título, los gaúchos clasificarían a la próxima Libertadores, siempre que no bajen a segunda división, una instancia que ya visitaron en 1991, 2004 y 2021.

- Timão con fe en Seedorf -

El Corinthians logró un valioso punto este miércoles en su visita al Atlético Mineiro (1-1), aunque con gusto amargo.

Kaio César adelantó al Timão en el minuto 70, aunque en el descuento, y jugando con 10 hombres, el Mineiro igualó con un tanto del argentino Tomás Cuello (90+2).

"Es frustrante, porque queríamos la victoria (...), pero un punto tampoco está mal, fuera de casa", dijo el goleador Kaio César.

"Ahora nos enfrentamos a un partido muy directo en casa. Para nosotros es una final y vamos a por los tres puntos para salir de esta situación", agregó.

Un cuarto gigante en apuros es el Botafogo (14º). Tiene 43 puntos y está obligado a ganar al Bahia en casa o al Santos a domicilio en las últimas dos fechas para depender de sí mismo y salvarse.