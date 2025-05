ML: ¿Cómo te gustaría que te recordaran en tu faceta de atleta? PV: “Que me recuerden por mi dedicación y disciplina, como una inspiración para esas mujeres que quieren empezar y creen que la edad ya no se los permite. Empecé mi viaje en el culturismo a los 45 años y ahora a mis 48 años me siento mejor que nunca. Siempre podemos mejorar. Solo trato ser mi mejor versión”.

ML: ¿Cómo fueron sus inicios en el culturismo? PV: “Desde el 2022, pero mi relación con el ejercicio viene desde hace más de 20 años, pasando por diferentes etapas. Después de la pandemia [Covid-19] me costó volver al ritmo de ejercicios que tenía antes, me había descuidado un poco por lo me comprometí conmigo misma y llegué a alcanzar un nivel donde valorar la opción de competir parecía un reto alcanzable”.

"Normalmente planeo mis entrenamientos antes de ir al gimnasio para aprovechar mejor mi tiempo", indicó Patricia Vargas. "Suelo trabajar tres veces a la semana tren inferior porque siento que es lo que más trabajo me da y el resto de los días de dos a tres veces tren superior. Me gusta hacer cardio suave después de entrenar mejor aún si es en el parque al aire libre. La alimentación es alta en proteína, balanceada con carbohidratos y vegetales, evito los alimentos procesados, me gusta comer limpio y rico, pero de vez en cuando me doy mis antojos. No cuento calorías", añadió. "Competir es un reto conmigo misma, un compromiso al 100%, cuando tomo la decisión el enfoque es claro y me exijo al máximo. La parte mental es lo más importante para alcanzar el objetivo, no siempre hay ganas de entrenar, pero mi mente y la disciplina juegan un papel clave".