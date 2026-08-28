Inicio de Ultra Trail del Mont Blanc se ve retrasado unas horas por tormentas

La salida de la 23ª edición del Ultra Trail del Mont Blanc (UTMB), prevista este viernes en Chamonix (Francia), fue aplazada dos horas debido a una tormenta prevista en el macizo de los Alpes, anunciaron los organizadores a la AFP.

En lugar de tomar la salida a las 17h45 locales, los 2.500 corredores inscritos iniciarán los 174 kilómetros de recorrido y 10.000 metros de desnivel positivo alrededor del Mont Blanc a las 19H45 locales (17H45 GMT), precisó la misma fuente.

Según los últimos boletines meteorológicos locales, "dos frentes tormentosos atraviesan Francia y Suiza entre el mediodía y última hora de la tarde, con lluvias intensas pero de corta duración".

Para garantizar la seguridad de los participantes, la dirección de la carrera consideró que este ligero retraso permitiría a los corredores alcanzar los puntos más altos del recorrido una vez reducido el riesgo de tormenta.

Durante el UTMB, circuito que atraviesa tres países -Francia, Italia y Suiza-, los participantes llegan hasta los 2.500 m de altitud. Los más rápidos completarán la carrera en unas 20 horas.

Los más lentos, en cambio, están obligados a terminar el recorrido en menos de 46H30 para ser considerados "finishers".