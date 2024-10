Inicia era ‘Toña Is’ en la ‘Sele’ femenina de fútbol

ml | La española María Antonia Toña Is Piñera aceptó el reto de dirigir a la Selección Mayor Femenina de fútbol de Panamá, porque el ‘proyecto es ambicioso’. “Creo que es una selección con mucho margen de mejora. Somos conscientes de que tenemos mucho trabajo por hacer. A eso venimos, a aportar”, indicó.

La exfutbolista de 58 años fue presentada ayer por la Federación Panameña de Fútbol y no ha perdido el tiempo, anoche empezó a trabajar con entrenamientos que se prolongarán hasta el 24 de octubre, desde las 10:30 am, en el COS Sports Plaza.

Su primer reto serán los amistosos ante Costa Rica, para los días 27 y 30 de octubre, correspondientes a una nueva Fecha FIFA. El primero de ellos se desarrollará en el estadio Alejandro Morera Soto, a las 3 pm; mientras que el segundo de ellos en el Complejo Deportivo FCFR, a las 11 am, a puertas cerradas. Aunque reconoció que las cosas no serán tan fáciles: “Va a ser un proceso largo. De la noche a la mañana no se puede venir y entregar cuatro días y pretender ganar los partidos”.

La DT aseguró que ha visto muchos partidos de la Selección femenina, aunque no de la Liga de Fútbol Femenino, pero estará pendiente de las semifinales de la LFF, de esta semana, para ver jugadoras, que en su mayoría están en la actual convocatoria (de 25), y a otras.