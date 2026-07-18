Inglaterra se sube al podio del Mundial 2026 al ganar a Francia por 6-4

Una lluvia de goles terminar. En el partido entre los decepcionados de las semifinales, Inglaterra se hizo este sábado con el tercer puesto del Mundial 2026 al vencer 6-4 a una Francia que levantó cabeza y rozó la remontada tras una primera parte desastrosa.

Los ingleses ganaron gracias a un gol tempranero de Declan Rice (4'), otro de Ezri Konsa (18'), un triplete de Bukayo Saka (37', 45+1' y 87') y el restante de Jude Bellingham (90+8').

Francia, que perdía 0-4 en el descanso, soñó con una remontada gracias a un doblete de Kylian Mbappé (48' y 66'), nuevo máximo goleador histórico de los Mundiales con 22 tantos, y goles de Bradley Barcola (54') y Ousmane Dembelé (90+6'), pero se quedó corta.

Antes del cruce el seleccionador inglés, Thomas Tuchel, y su homólogo francés, Didier Deschamps, insistieron en que nadie quería jugar este partido por el tercer lugar, aunque prometieron hacer todo lo posible por ganar y subirse al podio.

Así fue, aunque de inicio, sólo hubo un equipo dispuesto a pelear.

Pese a debutar con sus dos estrellas en el banquillo, Harry Kane y Jude Bellingham, Inglaterra se dio un festín en la primera parte, bien ayudada por una Francia irreconocible.

Los Bleus, muy pasivos en defensa, parecían estar contando los minutos para irse de vacaciones tras la derrota 2-0 contra España el martes.

Nada más empezar, Désiré Doué le dio un pase sencillo a Rice en su propio campo, y el volante inglés pudo avanzar hasta el balcón del área, ajustar la mira y batir a Mike Maignan de un disparo ajustado al poste. Ningún defensa Bleu se le aproximó.

El show inglés continuó ante la pasividad de la retaguardia francesa, totalmente superada en el último partido como seleccionador de Deschamps tras 14 años.

En un corner, Rice encontró al lateral Ezri Konsa solo en el primer palo y éste marcó de un testarazo cruzado.

Cada jugada de los Tres Leones era una amenaza de gol. El extremo Marcus Rashford no aprovechó una contra veloz, pero recuperó el rechace del portero y le cedió la pelota a Saka que anotó el tercer tanto inglés de un disparo potente.

El extremo del Arsenal repitió antes del descanso con un tiro pegado al poste, confirmando el desastre francés.

Todo parecía sentenciado en Miami, pero Francia decidió comparecer al fin tras la pausa.

- Revolución francesa -

Las entradas de Ousmane Dembelé por Rayan Cherki y Bradley Barcola por Doué revolucionaron a los Bleus.

Tras una buena presión del defensa Dayot Upamecano por la banda, el mediapunta Michael Olise le dio un pase entre líneas a Mbappé, que superó al arquero inglés de un zurdazo raso.

Todavía quedaba mucho por remontar, pero esta Francia ya se parecía a sí misma. Poco después, Mbappé asistió a Barcola y el extremo del Paris Saint-Germain anotó el segundo.

Un Mbappé desatado logró el doblete tras otra asistencia de Olise.

Con el partido ya loco, Francia tuvo varias ocasiones claras, pero Olise no logró afinar la puntería para igualar.

Saka pensó haber apagado el incendio al anotar un penalti y evitar otra remontada dolorosa, tras la sufrida contra Argentina en semifinales (2-1) el miércoles.

Pero Dembelé resucitó a los suyos en el tiempo de descuento tras culminar una buena jugada de Upamecano.

Bellingham, que entró a 10 minutos del final, sentenció el partido en el último suspiro tras regatear a tres defensas franceses en el área.

En un partido donde las defensas no se lucieron, Inglaterra se hizo con el tercer puesto y pudo celebrar una última vez con su afición al son de "Wonderwall", de Oasis.