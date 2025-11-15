Inglaterra exhibe su mejor rugby contra Nueva Zelanda

Inglaterra continuó su perfecta gira de noviembre al imponerse este sábado al vencer a Nueva Zelanda en Twickenham por 33-19, su primera victoria contra los All Blacks en seis años y la segunda más amplia de su historia.

Tras una victoria contra Australia (25-7) y luego contra Fiyi (38-18), los ingleses, que comenzaron perdiendo 12-0, lograron remontar contra los All Blacks gracias a su potencia física y al pie de George Ford, autor de dos drops.

Anotaron cuatro tries para asegurar su décima victoria consecutiva.

La diferencia final de 14 puntos es la más amplia a favor de los ingleses después de las 17 de la victoria 38-21 de 2012, el último triunfo inglés en casa contra Nueva Zelanda.

Desde entonces, el XV de la Rosa solo había ganado en 2019, en la semifinal del Mundial en Japón.

George Ford, el héroe desafortunado del último partido entre estos dos equipos en este mismo campo en 2024 (derrota 24-22), debido a su falta de precisión frente a los postes, esta vez fue uno de los grandes artífices de la victoria inglesa.

Primero al final del primer tiempo, donde sus dos drops en dos minutos (38', 40') permitieron que su equipo se acercara a un punto (11-12).

Luego brilló en el segundo tiempo con su juego de pie preciso.

Además, en otros partidos disputados este sábado, Irlanda firmó en Dublín la victoria más abultada de su historia frente a Australia (46-19), Francia batió 34-21 a Fiyi en Burdeos y Gales se impuso in extremis a Japón por 24-23 en Cardiff.

En Turín, Sudáfrica, con muchas novedades con respecto al equipo que batió a Francia (32-17) la semana pasada, se impuso 32-14 a Italia.