Ingebrigtsen y Hunt brillan en el arranque del Europeo de atletismo

El Europeo de Atletismo 2026 arrancó este lunes en Birmingham con el séptimo oro continental para el noruego Jakob Ingebrigtsen, pese a llevar casi un año sin competir, y con la consagración de la británica Amy Hunt, oro en los 100 m ante su público.

Amo y señor europeo de los 1.500 m y los 5.000 m desde su debut en 2018, Ingebrigtsen llegó a su cuarto campeonato continental entre dudas y algodones, inscrito únicamente a la prueba de 5.000 m para no forzar la lesión en el tendón de Aquiles por la que tuvo que ser operado en febrero de este mismo año.

Pero el lunes no mostró señales de falta de ritmo cuando saltó a la pista del Alexander Stadium, con su habitual autoridad para terminar imponiéndose en 13:15.29, por delante del alemán Florian Bremm (13:15.60) y del francés Etienne Daguinos (13:15.09).

"Venir desde el punto más bajo posible hasta ser campeón de Europa representa todo para mí. Ni siquiera yo creí que esto pudiera pasar al venir aquí", dijo el atleta de 25 años.

Ingebrigtsen sigue invicto en los Campeonatos de Europa desde que conquistó el doblete de 1.500 y 5.000 m en Berlín 2018, cuando apenas tenía 17 años. Repitió ese logro en Múnich 2022 y, dos años después, en Roma.

El año pasado tuvo un bajón por una lesión en el tendón de Aquiles, que le dejó mermado en el Mundial de Tokio 2025. En la capital nipona cayó eliminado en las series de 1.500 m y terminó décimo en los 5.000 m, su última carrera antes de brillar en Birmingham 324 días después.

- "Harta de la plata" -

Poco después la pista se preparó para el gran evento del lunes: los 100 m femeninos. El público presente en el estadio solo tenía ojos para la favorita, la local Amy Hunt.

Y la nativa de Nottingham, pese a una salida discreta, logró hacerse con el oro, con un crono de 11.00 segundos (viento: +1,0 m/s).

Superó por un suspiro a la polaca Ewa Swoboda (11.02) y a la belga Delphine Nkansa (11.06) para lograr por fin su primer oro internacional.

Atleta polivalente e inscrita en varias disciplinas, Hunt había estado cerca del oro en varias ocasiones, quedándose siempre con la presea de plata.

Fue así en los Juegos Olímpicos de París 2024 (4x100 m), en el Mundial de Tokio 2025 (200 m) y en los recientes Juegos de la Mancomunidad (100 m).

"Tenía que ir más allá esta vez. Empezaba a estar harta de la plata", declaró la inglesa. "Esto es muy especial".

- "Nunca me cansaré de ganar medallas" -

Residente en Padua, la joven británica se graduó en la Universidad de Cambridge en 2023, y solo desde entonces se dedica a tiempo completo al atletismo.

Poco antes de los 100 m femeninos se había disputado la final de 4x400 m mixtos con victoria para Noruega en 3:09.62. Gran Bretaña, plata, y Países Bajos, bronce, completaron el podio.

El cuarteto español, formado por David García, Paula Sevilla, Asabu Pinés y Blanca Hervás, quedó en quinta posición, por detrás de Polonia.

También se repartieron medallas en los concursos de lanzamiento de peso, en el que brilló en categoría femenina la neerlandesa Jessica Schilder con su tercer título consecutivo tras alcanzar 20,73 m, imponiéndose a su compatriota Jorinde van Klinken (19,64 m) y a la alemana Yemisi Mabry (19,50 m).

"Nunca me cansaré de esta sensación, nunca me aburriré de ganar medallas", declaró Schilder.

En categoría masculina, el italiano Leonardo Fabbri defendió su título con un lanzamiento de 22,31 m, por delante de su compatriota Zane Weir (21,12 m) y del sueco Wictor Petterson (20,86), bronce.