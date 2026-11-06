Infinity Champion concede revancha a Mr. Tony

El nativo ‘Infinity Champion’, ganador de la primera Gema de la Triple Corona Nacional Juvenil de dos años, saldrá este domingo en busca del triunfo en el Clásico Louis, Rosita De Mantinz y Alejandro Posee Martinz, y de paso conceder desquite a Mr. Tony.

El colorado, buscará la victoria en la prueba que marca la segunda carrera de la Triple Corona y situarse a una sola victoria de lograr el codiciado galardón hípico.

La tradicional competencia se celebrará en la edición 56, en el sexto orden de la tanda del Hipódromo Presidente Remón, ubicado en Juan Díaz, ciudad de Panamá, a las 5:05 p.m., en mil 200 metros y bolsa de $22,400.

Infinity Champion, que además saldrá a defender su condición de invicto en dos salidas a la pista, se presenta como el caballo a batir.

El mimado del Stud El Infinito, con monta de Jesús Barría y preparado por Mario A. Stevez, tendrá como rivales a Mr. Tony (Lorenzo Lezcano), colorado que fue el favorito en la primera de la Triple Corona y D’ Artagnan, esta vez con silla de Yonis Lasso, potros a los que viene de doblegar.

Aunque según los expertos difícilmente pueda variar el resultado del ganador entre los tres antes mencionados, entran a la carrera Manito Juan (Omar Hernández), quinto en la primera Gema y el debutante Fire Fix (Jimmy Carrión, potro que será la incógnita del cotejo.

La confrontación que culmina el ciclo de las tres carreras de la Triple Corona Juvenil se celebrará con la versión 75 del Clásico Navidad, fijado para el jueves 24 de diciembre.